Officina della Musica: omaggi a De André, Neil Young, Elton John e alle canzoni contro la guerra

Riprende l'attività live all'Officina della Musica di Como. Un ricco cartellone con un poker di serate in cui si omaggiano De André, Neil Young, Elton John e le canzoni contro la guerra. Ecco tutti gli appunatmenti in dettaglio.

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022 ALLE ORE 21:00

Alessio Brunialti racconta (e non solo): Fabrizio De André

­Nuovo appuntamento con "Tutto Fabrizio De André", dalle Nuvole barocche degli esordi alla Smisurata preghiera dell’ultimo album: nel pieno di una lunga celebrazione del poeta della canzone più amato, l’Officina della Musica ha chiesto ad Alessio Brunialti, giornalista e critico de La Provincia, di passare in rassegna tutto il repertorio di questo grande artista, dalla prima all’ultima canzone, in un ciclo di incontri da non perdere.

VENERDÌ 25 MARZO 2022 ALLE ORE 21:00

The Loner - The songs of Neil Young ...and more

­Un viaggio nei primi due decenni della carriera del cantautore canadese, dagli esordi con i Buffalo Springfield (I Am a Child) per arrivare ai brani più noti degli storici album incisi negli anni ’70 (After the Goldrush, Harvest, On the Beach, Tonight’s the Night, Zuma, American Stars ‘n Bars, Comes a Time, Rust Never Sleeps).

La band:

Bruna Mazzucchi - voce e armonica

Nicola Colli - chitarra

Moris Milivinti - basso

Daniele Mordazzi - batteria

SABATO 26 MARZO 2022 ALLE ORE 21:00

Elton John's Greatest Hits (Reprise)

­Ritornano in Officina le più belle canzoni di Elton John per una serata indimenticabile con:

Tony Guerreri - vocals

Roberto Quadroni - sax

Omar Ricca - piano & keyboards

Riccardo Silva - bass

Marco Porritiello - drums

DOM, 27 MAR ALLE ORE 21:00

Concert Against War

L'Officina della Musica è contro la guerra!

Serata musicale finalizzata alla raccolta fondi per scopi umanitari e aiuto alla popolazione ucraina.

L'intero ricavato sarà devoluto ad una associazione umanitaria.

Si esibiranno sul palco:

Cecilia Casella - vocals

Franco SIlano - piano

Pieluigi Genduso - piano

Anna Gaspa - soprano vocal

Roberto Quadroni - alto sax

Simone Pederzoli - trombone

Stefano Gatti - bass

Andrea Varolo - drums

Francesco Mele - guitar

Angelo Quatrale - bass

Patrizia Virgone - harp

Franco Frassinetti - guitar

Cristiano P.A.S.P.O. Stella - singerwriter

Contributo minimo: 15,00 eur

Al fine di poter disporre più posti a sedere NON SARA' POSSIBILE CENARE; sarà disponibile solo il servizio bar.