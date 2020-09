Officina della Musica di Como, tutto il programma live fino all'8 ottobre

L’officina della musica di Como ha ripreso la sua programmazione in modo continuo. L’accesso sarà consentito solo ai soci con la tessera in regola e secondo le normative Covid. Importantissimo prenotare per tempo a causa della capienza dimezzata. Ecco di seguito tutto il programma sino a giovedì 8 ottobre.

Martedì 29 settembre ore 21

Tributo a Battisti con Cecilia Casella, Marco Porritiello, Omar Ricca e Giando Borelli

Ingresso soci 10€

Mercoledì 30 settembre ore 20,00

Kitchen cabaret, il cibo raccontato : Gola

Ingresso con degustazione inclusa 20€

Venerdì 2 ottobre ore 21

Fabius Constable & Celtic Harp orchestra in Dante’s dream

Fiori dall’inferno

Ingresso soci 10€

Sabato 3 ottobre ore 17,30

La musicheria letteraria con Laura Campiglio e Le sfogliatelle

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Ore 21.00

Breva blues live

Ingresso soci 12€

Domenica 4 ottobre ore 21.00

Alfredo Scogna in concerto

Ingresso soci 10€

Giovedì 8 ottobre

Jazz conversation con Roberto Quadroni, Elelena Fasola, Bruno Lavizzari, Mario Preda e Marco Porritiello

Info e prenotazioni via whatsup al 3492803945

oppure

Info@notasunota.it