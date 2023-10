Laura Fedele presenta la sua rilettura di The Dark Side of the Moon

Una serata all'Officina dell Musica dedicata a una pietra miliare della musica rock. “Con questa mia rilettura del capolavoro The Dark Side of the Moon - racconta Laura Fedele - credo di poter riconfermare la mia attrazione per le operazioni ardite, come fu quella su Tom Waits; ma, d’altra parte, le sfide sono stimolanti, e noi artisti abbiamo sempre bisogno di stimoli. In più, ho amato e ascoltato questo album dei Pink Floys forse più di qualsiasi altro esistente al mondo. Un disco che porto da sempre con me, scolpito nella mia memoria”.

L’album viene eseguito per intero, rispettando la successione dei brani ed il loro confluire l’uno nell’altro: parti strumentali si alternano a parti cantate e recitate, e a tratti il concerto assume un suggestivo sapore teatrale. Alla serata interviene anche Alessio Brunialti. La performance è basata - naturalmente - sull’improvvisazione, ma qua e là fanno capolino, nascoste come “chicche”, citazioni di frasi melodiche appartenenti ai memorabili assoli pinkfloydiani.

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Posti limitati - prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, a uno dei seguenti numeri:

3517066922 - 3492803945