Officina della Musica, tre serate live con la ciliegina Levinger

Un altro fine settimana live all'Officina della musica che proprone tre serate in via Giulini spaziando in vari generi musicali. Ecco il programma.

Venerdì 29 ottobre, ore 21

Olzer, Zanchi, D'Auria Trio in concert

Roberto Olzer al pianoforte, Attilio Zanchi al contrabbasso e Francesco D'Auria alla batteria.

Tre musicisti che hanno all’attivo produzioni e collaborazioni di altissimo livello e che hanno dato vita a questo trio, nato attorno all’idea di spazio, liberta? e cantabilita?. Olzer, Zanchi e D’Auria si mettono in gioco come strumentisti, compositori e arrangiatori, ispirandosi alle sonorita? del romanticismo di Chopin e Schumann, o attingendo alla musica popolare e a standards di grande immediatezza e verve ritmica. Il repertorio è composto da brani originali e da arrangiamenti di standard jazz e rielaborazioni di composizioni di musica classica e di musica latino-americana.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 10,00 eur

Possibilità di cenare con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Servizio bar sempre disponibile garantito al tavolo.

Sabato 30 ottobre, ore 21

Elton John's Greatest Hits

Le più belle canzoni di Elton John per una serata indimenticabile a L'Officina della Musica con:

Tony Guerrieri (voc)

Roberto Quadroni (sax)

Omar Ricca (piano, keyboards)

Riccardo Silva (bass)

Marco Porritiello (drums)

Se vi siete persi Rocketman questa è l'occasione giusta!

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 12,00 eur.

Possibilità di cenare con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00

Servizio bar sempre disponibile garantito al tavolo

Domenica 31 ottobre, ore 21

Lowell Levinger “Banana” degli Youngbloods in tour

Dopo 56 anni dalla fondazione della celebre band degli Youngbloods, all’età di 77 anni, Lowell Levinger (aka Banana degli Youngbloods) continua a suonare ed a proporre il suo repertorio, combinando suoi pezzi originali con il meglio degli Youngbloods, con il suo tipico stile grintoso e coinvolgente e le sue grandi qualità di polistrumentista.

Chitarrista, cantante, compositore e fondatore dei ‘THE YOUNGBLOODS’, storica rock band made in USA icona degli anni ’60, che portarono al successo ‘Get Together’, brano composto da Chet Powers, simbolo della generazione Hippie e del movimento dei Figli dei Fiori californiano, Lowell si è da tempo dedicato alla musica acustica spaziando dal blues al bluegrass, dal folk al rock acustico. Da diversi anni ha scoperto l’Italia innamorandosene al punto tale da tornare ogni anno per scoprire ogni volta luoghi, usi e tradizioni diverse, viaggiando in lungo ed in largo per lo stivale.

Dopo lo scioglimento degli Youngbloods, nell’ormai lontano 1972, Banana ha sviluppato una longeva e ricca carriera da solista, annoverando un’impressionante serie di collaborazione con nomi del calibro Mimi Fariña (sorella di Joan Baez), Norton Buffalo, Dan Hicks con i suoi Hot Licks, David Grisman, The Barry "The Fish" Melton Band e Zero, David Nelson, Keith Little, Peter Rowan, Little Steven ed il grandissimo Ry Cooder.

Banana ha segnato una lunga pagina della storia americana, avendo iniziato la sua carriera sul versante del bluegrass sulla costa orientale di Boston, con i Banana and the Bunch, suonando bluegrass nei caffè locali dei primi anni '60, seguito da artisti del calibro di Bill Keith e The Charles River Valley Boys, per poi giungere appunto alla fondazione degli Youngbloods con Joe Bauer, Jesse Colin Young e Jerry Corbitt. Contemporaneamente, comincia ad operare come produttore con i primi due album degli High Country del grande mandolinista Butch Waller che sono stati pubblicati dalla Warner Bros. Records nei primi anni '70, contribuendo all’ampliamento della diffusione del bluegrass a livello mondiale.

Banana sarà sul palco con due "vecchie" conoscenze dell'Officina: Alex Gariazzo e Paolo Ercoli.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 10,00 eur

Possibilità di cenare con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

Servizio bar sempre disponibile garantito al tavolo.

Info

Posti a sedere distanziati e limitati, prenotazione obbligatoria al 3492803945. Green pass obbligatorio.

Si consiglia di arrivare in anticipo per garantire lo svolgimento dei controlli di sicurezza in serenità.

