Indirizzo non disponibile

Gli attori Stefano Dragone e Maria Concetta Gravagna, con il commento musicale di Roberto Quadroni al sax e piano e Paolo Camporini alla chitarra, presentano: Poesia erotica e racconti di passione da Bukowsky a Merini passando per Gaber, amalgamati insieme da arrangiamenti e improvvisazioni su brani di Giovanni D’Anzi, Astor Piazzolla, Michel Legrand, Nino Rota. Ecco il programma completo del weekend.

VENERDÌ 8 OTTOBRE ALLE 21:00

Jazz & Arts - EROS, Amplessi di note e parole

L'Officina della Musica

SABATO 9 OTTOBRE ALLE 21:00

JAZZ CONVERSATIONS RELOADED!

L'Officina della Musica

DOMENICA 10 OTTOBRE ALLE 21:00

Alex Gariazzo plays the music of John Lennon

L'Officina della Musica

Posti a sedere distanziati e limitati, prenotazione obbligatoria al 3492803945

Si consiglia di arrivare in anticipo per garantire lo svolgimento dei controlli di sicurezza in serenità.