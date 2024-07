Note nella Natura: un Festival di musica immersa in Valle Intelvi

La Valle Intelvi, conosciuta come la patria del turismo slow, si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere: "Note nella Natura". Durante il mese di luglio, i Comuni di Alta Valle Intelvi e Centro Valle Intelvi, in collaborazione con l’Associazione Trematera della Valle Intelvi e Valle Intelvi Turismo, daranno vita a una serie di concerti immersi nella bellezza naturale della valle.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire la passione per la musica alla riscoperta della natura, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile tra passeggiate immersive, trekking, arrampicate e prodotti a chilometro zero delle aziende agricole locali. Tra i concerti più attesi, spicca quello del celebre pianista Alessandro Martire, il 21 luglio al Pian d’Orano ad Alta Valle Intelvi. La manifestazione rappresenta un'opportunità imperdibile per vivere l’estate nella Valle Intelvi, in un connubio perfetto tra arte, natura e gastronomia.

7 luglio 2024 – Loc. La Bolla, Centro Valle Intelvi - Happy Project ore 15.30

Siete pronti a immergervi in un mondo di melodie incantevoli e ritmi coinvolgenti? Lasciatevi trasportare dall'energia contagiosa del genere Dixieland e Jazz interpretata dagli Happy Project! Gli Happy Project sono più di una semplice band, ma un'esperienza musicale unica che unisce l'essenza del Dixieland con la sofisticazione del Jazz in un mix irresistibile di note e armonie. Eugenio Pizzagalli (tromba), Lucio Bordoli (clarinetto), Gianni Caprani (sax), Alex Zanotta (trombone), Paola Colombini (clarinetto basso), Miriam Alleghi (pianoforte), Giorgio Lagori (batteria). Genere: Dixieland, Ragtime, Jazz

14 luglio 2024 – Loc. Caslè Laghetto, Alta Valle Intelvi - Dialogo con il Bosco – ore 15.30

Benvenuti a "Dialogo con il Bosco". Preparatevi a esplorare la magica sinfonia della natura attraverso una performance musicale che rompe gli schemi convenzionali. In questo progetto innovativo, la tromba e l'elettronica si fondono per creare un dialogo tra le voci del bosco. Guidati dal virtuosismo di Mario Mariotti alla tromba e dalla maestria elettronica di Walter Prati, intraprenderete un viaggio sonoro attraverso sonorità jazz, classiche e contemporanee. Lasciatevi coinvolgere e sorprendere da questa esperienza unica, dove la musica e la natura si incontrano in un'armonia perfetta. Mario Mariotti (tromba), Walter Prati (elettronica)

21 luglio 2024 – Pian d’Orano, Alta Valle Intelvi - Outdoor Mountain Concert – ore 15.30

È un armonioso viaggio musicale al Pian d'Orano in Alta Valle Intelvi. Il talentuoso Alessandro Martire, accompagnato dalla guest star eccezionale Valentina Batura, sarà il protagonista dell’evento "Outdoor Mountain Concert". I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la magia dell’estate in Valle Intelvi, raggiungendo il luogo dell’esibizione a piedi per una completa immersione nel panorama fin da subito. Alessandro Martire, con la sua straordinaria maestria al pianoforte Waves, e Valentina Batura regaleranno un momento emozionante a tutti gli spettatori, creando un’esperienza musicale unica e indimenticabile. Alessandro Martire (pianoforte), Valentina Batura

28 luglio 2024 – Aromi e Natura Azienda Agricola, Centro Valle Intelvi. Brass in Bras – ore 15.30

Le brillanti esecuzioni dei membri del quintetto, arricchite dal contributo di Luca Fusina al pianoforte e Marco Spelzini alla tromba, delizieranno tutti i presenti. I musicisti aggiungono un tocco di raffinatezza e dinamismo al concerto, alternando magistralmente brani di musica leggera con il repertorio più tradizionale del quintetto di ottoni. Lasciatevi trasportare dalle melodie accattivanti e dalle armonie coinvolgenti di "Brass in Bras", in un concerto che promette di essere indimenticabile.Paolo Milesi (tromba), Marco Ferruggiara (tromba), Gioele Corrado (corno), Ruben Pompilio (trombone), Gino Salviato (tuba). Guest star: Luca Fusina (tastiere), Marco Spelzini (tromba).