Al Nerolodio di Como un venerdì sera a suon di grunge

Venerdì 8 aprile, dalle 21, al Nerolidio di Como, una serata dedicata al grunge e alle band composte da musicisti tra i 16 e i 30 anni.Gli anni 90 non sono così lontani e la musica di quel periodo è ancora attuale. I suoni grunge di Seattle sono un punto di incontro generazionale. Durante alcune proiezioni del documentario a Seattle Postcard, abbiamo pensato di fare suonare musicisti che in qualche modo vogliono tributare quei personaggi musicali, un po ' come se il loro live fosse un attestato di stima.

A volte Unplugged in pieno stile grunge anni 90, quando la trasmissione di MTV metteva a nudo i suoni elettrici di Seattle. Altre volte invece in elettrico, a secondo delle possibilità del luogo dove si proietta il documentario. Le band che suonano a volte sono le stesse altre volte variano, si da spazio a tutti coloro che vogliono esternare i loro sentimenti musicali verso quei suoni. In certi posti invece, quando non è possibile far suonare dal vivo, si proietta il documentario e poi si dibatte con il pubblico, come le ultime due proiezioni che abbiamo fatto al GERMI di Milano e al CLASH CITY ROCKERS CAFE' di Sedriano. Al Nerolidio di Como, per esempio, suoneranno per la prima volta insieme le OZONO. Un gruppo di giovanissime di quella zona, età media 16 anni.

Ci saranno anche parecchi musicisti della scena varesina che si erano già esibiti la sera della prima proiezione al Cinema Teatro Nuovo di Varese. I navigati KOSMONUTS di Francesco Favata,Silvio Vettorazzo e Mauro De Silvestri. ACID JACK FLASHED di Giacomo Premoli, musicista che dal 1995 semina collaborazioni, dischi e progetti infiniti. Suonerà Giorgia Carena in arte ARIZONA PARKER con la sua band e poi ancora i FRATELLI ROSCIO e MORS, personaggi musicalmente attivi da anni. I primi due professionisti del suono mentre LUCA MORSELLI oltre ai suoi fantastici progetti musicali(8 e MOORS su tutti) è un promettente FILMAKER.