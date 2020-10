Due concerti al Nerolidio: Folco Orselli e Andrea Nocera

Proseguono gli appuntamenti di Music For Green, questa settimana nella location del Nerolidio in via Sant’Abbondio 7 – Como CO. Due serate, il 21 e il 23 ottobre, all’insegna della musica di alta qualità e della canzone d’autore.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE – ore 21:00 – Nerolidio Music Factory

Evento Facebook​

Biglietti

THAT’S ME: FOLCO ORSELLI

La rassegna di Music For Green Events dedicata alla canzone d'autore torna per il quinto anno consecutivo con un appuntamento imperdibile! Sul palco del Nerolidio arriva Folco Orselli, cantautore milanese dall'anima blues, instancabile esploratore di ogni angolo di Milano.



Folco Orselli ha iniziato l'attività musicale come componente del duo Caligola che ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1995. L'anno seguente il duo ha pubblicato per la EMI l'album Il sole che respira, sempre nel 1996 hanno aperto alcuni concerti di Tina Turner e Zucchero Fornaciari. Nel 1997 è fondatore della Compagnia dei cani scossi con la quale pubblica l'album La stirpe di Caino. Nel 2004 da solista ha pubblicato l'album La spina per Lifegate Music in cui sono forti i riferimenti alla musica blues di strada ed alla canzone d'autore; nel successivo Milanobabilonia del 2007 si aggiungono influenze funky e di musica sudamericana. Nel 2008 ha vinto il primo premio di Musicultura, sempre nel 2008 ha dato vita con altri musicisti tra i quali Stefano Piro dei Lythium al progetto psichedelico Arm on Stage, con cui ha pubblicato un album nel 2010, Sunglasses under All Stars. Nel 2011 ha pubblicato un nuovo lavoro Generi di conforto, seguito nel 2015 da Outside is my side. Sempre registrato alle Officine Meccaniche di Mauro Pagani, il suo nuovo album “Blues in MI: vol. 1”, che apre un percorso musicale attraverso le periferie milanesi, è stato presentato il 27 Novembre allo Spirit de Milan, nel quartiere Bovisa a Milano, una delle periferie simbolo del capoluogo lombardo. Chiuderà il suo progetto "Blues in MI: quartieri identità di Milano", la presentazione della seconda parte "Blues in MI: vol.2". prevista per Novembre 2020.

VENERDÌ 23 OTTOBRE – ore 20:00 – Nerolidio Music Factory

Evento Facebook

Biglietti



ANDREA NOCERA – ANTEPRIMA DISCO “A10”

Un imperdibile appuntamento all'insegna della musica di alta qualità! Sul palco del Nerolidio, Andrea Nocera presenta in anteprima il disco "A10", in uscita a novembre 2020. Formazione: Andrea Nocera al pianoforte e tastiere, Pietro Cappelletti alla batteria, Daniele Sala al basso, Beppe Pini alla chitarra elettrica e Samir Abass ai cori

Andrea Nocera è nato a Como, classe 1989, Andrea nel corso degli anni ha studiato diversi strumenti musicali per soddisfare la sua fame di musica… dalla batteria al pianoforte fino alla tastiera elettronica e, ovviamente, il canto. Nel 2009 affronta le selezioni della prima edizione di X-Factor come componente del gruppo vocale 4Sound. La band prima di sciogliersi si proporrà a Sanremo Web nel 2009 classificandosi 15esimi su centinaia di proposte, inoltre rappresenterà l’Italia in un Festival bulgaro e nel 2011 affronterà le selezioni di Sanremo con il brano Il Freddo non durerà estratto dal loro primo album S.N.U.R. Proprio a fine del 2011 Andrea Nocera inizia un percorso da cantautore solista e contemporaneamente di autore per Warner Chappel. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy. Nel 2015 inizia una collaborazione con il produttore Filadelfo Castro e firma con l’etichetta Sound Music International. Con questa nuova produzione Andrea compone circa trenta brani da cui ne vengono scelti 10 che comporranno A10, il suo primo album.

Per tutti gli eventi è necessario acquistare i biglietti online su Eventbrite. L’accesso allo spazio è riservato ai Soci di Music For Green Events: è sufficiente compilare il form qui.

Per il tesseramento (valido fino al 31/12/2021) sarà necessario versare un contributo di 5€ al primo evento o occasione utile, contestualmente al ritiro della tessera.

Per maggiori informazioni: 345 439 3966 oppure info@musicforgreen.it