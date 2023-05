Musica e danze africane, due concerti a Villa del Grumello

Prosegue la rassegna Cultura Grumello con due appuntamenti musicali da non perdere nel suggestivo contesto del parco del Grumello, domenica 28 maggio.

Si viaggerà nel mondo animato della musica dell’Africa occidentale, al mattino alle 11 attorno al grande Cedro, con il gruppo Safsap (“gli uomini dal sangue caldo”). Un’ esperienza coinvolgente e di partecipazione aperta a tutti, adulti e bambini, tra danze e ritmi africani, accompagnata dal suono trascinante delle percussioni: dal suono del sabar e di altri strumenti tipici del Senegal, al djembe proprio di Mali, Guinea, Burkina e Sénégal. I brani proposti provengono non solo dalla tradizione Wolof e Malinke, ma anche da gruppi etnici Sérères (ritmi Dioudiougnes), Bay Fall (ritmi Khin) e Sénégal (ritmi Deup), i quali praticano Voudou e danze in maschera. Un’occasione per scoprire e apprezzare la cultura ancestrale senegalese, coinvolgente ed energica. La partecipazione al concerto è gratuita, fino esaurimento posti.

Alle ore 18.30 in Villa, una tappa comasca de la CHAPLINIANA, importante iniziativa regionale promossa dall’ente no profit ASSOCIAZIONE MUSICALE TEMA, volto ad avvicinare grandi e piccini al mondo del cinema ed in particolare a riscoprire pellicole storiche, con una forte valenza sociale e un’attenzione particolare nei confronti dei cd “meno fortunati”.

In un inarrestabile susseguirsi di memorie e sorprese che combinano sogno e verità, grazie alle musiche del maestro Rossella Spinosa - che con tecnica e sensibilità trascina nel divertente e commovente mondo di Charlot - lo spettacolo consente di riscoprire capitoli cinematografici che hanno segnato l’immaginario di inizio Novecento. Un viaggio tra suoni e visioni guidati da eterogenee atmosfere sonore e dalle indimenticabili inventive dei due straordinari protagonisti, Charlie Chaplin e Mabel Normand, “La Charlot femmina”, regina indiscussa della commedia durante gli anni pionieristici del cinema muto.

Sul palco l’Orchestra del Lago di Como, la Bellagio Festival Orchestra, diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile, con le musiche di Rossella Spinosa, una delle piu? affermate compositrici per il cinema muto a livello internazionale. Un cine concerto con musica del vivo per celebrare i più divertenti cortometraggi di e con Charlie Chaplin.

Prenotazione obbligatoria sul sito cinemamuto.it