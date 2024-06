Moon & Stars, una parata di stelle con il colpaccio Lenny Kravits

La manifestazione musicale più apprezzata in Ticino è anche la più bella della Svizzera. La Piazza Grande di Locarno è la cornice perfetta per trascorrere una serata d'estate indimenticabile con musica dal vivo di prima classe. Ogni anno, artisti di alto livello offrono concerti emozionanti per tutti gli amanti della musica. E c'è di più: la Food & Music Street tra Piazza Grande e il Lago Maggiore è un paradiso per tutti i buongustai. Oltre 20 food truck viziano i visitatori con specialità di tutto il mondo. Bevande rinfrescanti sono disponibili presso i numerosi bar. Inoltre, l'intrattenimento sulla Food & Music Street è affidato a musicisti selezionati che ogni giorno danno concerti gratuiti nella cosiddetta «Piazza Piccola». Lo spettacolo musicale nel cuore di Locarno si svolgerà dal 11 al 21 luglio 2024.

Tutti gli artisti

ANDREW BOND

domenica 14 luglio 2024 - Bambini Stage

CALUM SCOTT

mercoledì 17 luglio 2024 - Piazza Grande

CORINNE BAILEY RAE

lunedì 15 luglio 2024 - Piazza Grande

GABRY PONTE

giovedì 11 luglio 2024 - Piazza Grande

HECHT

sabato 20 luglio 2024 - Piazza Grande

JORIS

domenica 14 luglio 2024 - Piazza Grande

JOYA MARLEEN

sabato 20 luglio 2024 - Piazza Grande

KINGS ELLIOT

sabato 13 luglio 2024 - Piazza Grande

KROKUS

venerdì 12 luglio 2024 - Piazza Grande

LENNY KRAVITZ

lunedì 15 luglio 2024 - Piazza Grande

MICHAEL PATRICK KELLY

domenica 14 luglio 2024 - Piazza Grande

PATENT OCHSNER

sabato 13 luglio 2024 - Piazza Grande

PETER FOX

venerdì 19 luglio 2024 - Piazza Grande

PROFESSOR & PROFESORA BUMMBASTIC

domenica 21 luglio 2024 - Bambini Stage

RICCHI E POVERI

giovedì 11 luglio 2024 - Piazza Grande

SNOW PATROL

mercoledì 17 luglio 2024 - Piazza Grande

STATUS QUO

venerdì 12 luglio 2024 - Piazza Grande

STRESS (MTV UNPLUGGED)

venerdì 19 luglio 2024 - Piazza Grande

TANTE CARMEN

sabato 13 luglio 2024 - Bambini Stage

THE KOLORS

giovedì 11 luglio 2024 - Piazza Grande

WINCENT WEISS

domenica 14 luglio 2024 - Piazza Grande