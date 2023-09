Mi ritorni in mente, omaggio a Lucio Battisti

Lariofiere organizza un evento omaggio a Lucio Battisti nell'80° anniversario della nascita del piu' amato cantautore italiano. Un viaggio attraverso le sue indimenticabili canzoni in un concerto degli Exodus, conosciuta Band lombarda, costituita da sei musicisti provenienti da importanti esperienze musicali. Un tributo musicale che tocca il cuore di ogni appassionato , in una serata magica di emozioni, in un live di due ore. L'evento si svolgera' alle ore 19.00 presso la struttura centrale di Lariofiere , in Viale Resegone a Erba. Il concerto e' gratuito e sono a disposizione : parcheggio, servizi e ristorazione.