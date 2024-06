Lydia Lunch e Marc Hurtado live al Joshua con le canzoni dei Suicide

La storia della musica passa, eccome, anche dalle canzoni di Lydia Lunch. La regina dell'underground newyorkese, attiva dalla fine degli anni '70, porta in scena le canzoni dei Suicide (autentici innovatori della musica rock underground per sonorità e atteggiamento provocatorio sul palco) e del loro cantante Alan Vega. In questo concerto al Joshua di Como, martedì 4 giungo, Lydia Lunch sarà accompagnata da Marc Hurtado, performer, regista cinematografico, attore e musicista.

Dopo essere arrivata a New York all'età di 16 anni, Lunch si stabilì in una casa comunale in cui si ritrovavano artisti e musicisti, tra cui Kitty Bruce (figlia di Lenny Bruce). Dopo essere divenuta amica dei Suicide, entrò a far parte di un'altra band no wave, i Teenage Jesus & the Jerks, nel 1976. Con lei entrò anche il suo partner artistico, il sassofonista James Chance. Con i Teenage pubblica un EP omonimo nel 1979, in cui la sua voce si fa urlo straziante, a tratti isterica. In seguito Lunch apparve in un album di Chance: Off White (accreditato a James White and the Blacks; Lunch usò lo pseudonimo Stella Rico) del 1978.

Apparve poi in due film diretti dai registi (marito e moglie) Scott B e Beth B; nel cortometraggio Black Box (1978) recitò la parte di una torturatrice, mentre nel Vortex (1983) indossò i panni di una investigatrice privata di nome Angel Powers. In quel periodo apparve anche in alcuni film di Vivienne Dick, inclusi She Had her Gun All Ready (1978) e Beauty Becomes The Beast (1979).

Nel 1979 avvia il progetto Beirut Slump, in cui suona anche la chitarra. Decide di incidere un disco solista e, nel 1980 esce Queen of Siam, realizzato con l'orchestra di Billy Ver Planck. Segue la fondazione del gruppo 8-Eyed Spy, con cui dà vita a performance rock accompagnata da Pat Irwin (chitarra), Jim Sclavunos (batteria) e George Scott (basso). Nel 1984 viene pubblicata l'antologia Hysterie. Nel frattempo Lydia si dedica all'arte in tutte le sue forme (cinema, fotografia, musica, poesia). Nel 1982 Lydia incide 13.13 e The Agony Is the Ecstasy, con Steve Severin dei Siouxsie and the Banshees alla chitarra. Nel 1984 è la volta di In Limbo, arricchito dalla presenza di Thurston Moore al basso. Nello stesso anno partecipa al brano Death Valley '69 dei Sonic Youth comparendo anche nell'omonimo video.

Successivamente collabora con Lucy Hamilton in Drowning of Lucy Hamilton. Nel 1987 pubblica l'album Honeymoon in Red, nato dalla collaborazione con i The Birthday Party di Nick Cave, e Stinkfist, insieme a Foetus (alias Clint Runt), all'epoca suo compagno. Dopo una collaborazione con Harry Crews (Naked in Garden Hills, 1987), torna ad incidere nel 1991 affiancata da Rowland Howard (ex-The Birthday Party). Shotgun Wedding è il risultato di questa collaborazione.

Nella prima parte degli anni novanta si dedica a produzioni di album parlati, rivolgendo l'attenzione su temi come la guerra del Golfo: P.O.W. (1992) e Crimes Against Nature (1993). Nel 1998 registra Matrikamantra, che verrà pubblicato solo tre anni dopo. Con gli Anubian Lights nel 2002 pubblica il mini-album Champagne, Cocaine and Nicotine. Nel 2004 pubblica da solista Smoke in the Shadows.

Nel 2009 pubblica l'eccellente album Big Sexy Noise (5 stelle per la rivista Rolling Stone), con un omonimo supergruppo che comprende anche tre quarti dei Gallon Drunk: James Johnston (chitarra), Ian White (batteria) e Terry Edwards (organo e sax). Nel 2011 i Big Sexy Noise pubblicano l'ottimo Trust The Witch. Nel 2013 esce invece Collision Course, album dal vivo registrato in Italia, al quale verrà allegata la ristampa di Trust the Witch, supplendo alla mancanza di adeguata distribuzione avvenuta per il secondo disco nel 2011. A Fistful of Desert Blues, 2014, è il suo ultimo album.