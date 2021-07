Lungolario Express, il tour del lago di Como a suon di musica

Un evento davvero originale che per la prima svolta si svolge in questa forma, coinvongendo sei località del lago di Como attraverso un tour di altrettante tappe live. Una carovana d’autore percorrerà il Lario l'11 e 12 settembre riportando al pubblico alcune delle canzoni con cui gli artisti lo hanno raccontato. Una due giorni on the road con l’obiettivo di rimettere la musica al centro del nostro territorio: 6 concerti, 6 stazioni per vivere e inseguire da mattina a sera alcuni dei luoghi iconici. Un Lungolario Express che prende il via con un Gran Premio della Montagna al Ghisallo dedicato a Gianni Mura. E poi Mandello del Lario, Cernobbio, Torno, Tremezzina e il gran finale a Como. Alla guida di questo magico Lario Express Tour, uniti sul palco come un’unica band, i Sulutumana, Luca Ghielmetti e Filippo Andreani.

“Rivedersi lo scorso febbraio. insieme a Luca e Filippo - racconta Gian Battista Galli dei Sulutumana - è stato per tutti prezioso e urgente, una sorta di medicamento miracoloso che ha lenito la solitudine alla quale il tempo che stavamo attraversando ci aveva costretti. Così abbiamo pensato a qualcosa di semplice ma significativo. Ne è scaturita l’idea di una “zingarata”, una scorribanda tra amici accomunati dall’amore per le canzoni. Una carovana itinerante intorno al lago, per cantare la bellezza e celebrare la vita, in un passaggio storico doloroso e conflittuale nel quale il tempo ci attraversa e l’esistenza ci sfugge di mano. E di nuovo cantare, insieme”.

“Mettere voce e chitarra a disposizione del Lago di Como - aggiunge Filippo Andreani - è, per un tifoso lariano come me, un enorme orgoglio. Ed enorme sarà il piacere di farlo con grandi amici come Luca, Giamba, Nadir e Cecco. Non vedo l’ora di caricare sul furgone la chitarra, una bella cassa di bianco fresco ed il cuore più grande che ho”. “Gli amici prima di tutto - conclude Luca Gjielmentti. Poi fisarmonica, chitarre e vino. E per magia una spadellata di canzoni da portare ai parenti di Riva e mezza collina di Como per ritrovare la gioia della condivisione".

Le location di ogni tappa verranno indicate nelle prossime settimane, tutti i concerti sono gratuiti.