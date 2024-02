Ludovico Einaudi è il primo ospite annunciato a Lugano LongLake Festival 2024

Lugano LongLake Festival, in programma dall’11 al 28 luglio, annuncia la presenza straordinaria del pianista e compositore Ludovico Einaudi fra gli ospiti che prenderanno parte al grande open air urbano nel cuore dell’estate 2024. Comunicate inoltre le date di Estival Jazz, Blues to Bop e di Lugano Buskers.

Nel programma di Lugano LongLake Festival – curato dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano tra il 11 e il 28 luglio – spicca la presenza straordinaria del pianista e compositore Ludovico Einaudi, che si esibirà martedì 16 luglio in Piazza della Riforma.

I biglietti del concerto, organizzato in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura e MyNina Spettacoli, saranno in vendita dalle ore 14:00 di martedì 13 febbraio sul sito luganolac.ch.

Einaudi è il primo degli ospiti che, insieme ai numerosi nomi che verranno annunciati nei prossimi mesi, andranno a formare il variegato ventaglio di artisti che saranno i protagonisti dei vari programmi offerti durante il Festival estivo della città di Lugano. Il primo grande appuntamento dal carattere internazionale sarà quello con Estival Jazz, tra il 12 e il 13 luglio, in Piazza della Riforma. In una novità assoluta, Blues to Bop entrerà a far parte del Festival, spostandosi da fine agosto al weekend compreso tra il 19 e 21 luglio. Piazza della Riforma, Piazza Cioccaro e Rivetta Tell saranno il fulcro di queste emozionanti esibizioni. Il cartellone generale del Festival sarà completato dal programma Lugano Buskers che si svolgerà dal 24 al 28 luglio. Gli eventi di Estival Jazz, Blues to Bop e di Lugano Buskers, così come la maggior parte delle proposte del Festival, saranno accessibili gratuitamente.

La cornice del Festival includerà naturalmente anche il suggestivo Parco Ciani, con diversi palchi distribuiti dal Boschetto alla Punta Foce. Fra questi il Palco Fleur che ogni giorno ospiterà il programma Family mentre al Palazzo dei Congressi verrà allestito il Villaggio Family. Durante tutti i giorni del festival il programma prevede vari concerti con un’attenzione particolare alla Swiss Made Music, conferenze, incontri, spettacoli e performance di arte urbana, mentre sul lungolago sono previste le chiusure serali del lungolago con i mercatini e le animazioni, oltre che alla danza in Rivetta Tell.

Con Lugano LongLake Festival nel cuore dell'estate 2024 ci si prepara ad un'intenso programma di eventi e ad accogliere numerosi artisti che per 17 giorni si esibiranno nello straordinario scenario all'aperto che si dispiega tra il lungolago, il Parco Ciani e le caratteristiche piazze cittadine.