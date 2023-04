Ludovico Einaudi live al Lac di Lugano con Underwater

Il pianista e compositore Ludovico Einaudi si esibirà al LAC domenica 25 giugno alle ore 20.30 con il suo ultimo album Underwater. Le prevendite per il concerto sono aperte dalle ore 11 di martedì 25 aprile. Underwater è nato durante il lockdown “quando il mondo fuori era fermo e silenzioso”, periodo in cui il compositore si è immerso in uno spazio libero e senza confini, in una dimensione fluida e parallela, senza interferenze esterne. Ne sono venuti fuori dodici pezzi per piano solo, forme brevi, quasi canzoni, scritte di getto al pianoforte.

Anche il suono è il risultato di una ricerca, sottolinea l’artista: “Ho cercato un suono preciso che corrispondesse all’espressione di questa musica, morbido, caldo e profondo. Volevo un pianoforte che parlasse e cantasse.” Underwater, etichetta Decca, è stato pubblicato nel 2022, dopo un anno molto significativo per Ludovico Einaudi, che ha visto l’uscita dell’album Cinema con le sue colonne sonore più famose tra cui quelle dei due film più premiati della stagione cinematografica, vincitori di Oscar, Bafta e Golden Globe, Nomadland e The Father, oltre la serie podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story. Ludovico Einaudi è uno dei compositori contemporanei più presenti nelle classifiche di musica classica a livello mondiale ed è l’artista più ascoltato di tutti i tempi nello streaming classico.

Uno stream su dieci in Gran Bretagna, pari a oltre 2,5 milioni di stream al giorno e a 4 miliardi complessivi, deriva dalle sue composizioni. La sua musica trascende le generazioni e, oltre ai successi raggiunti nelle classifiche e nello streaming, ha più di un milione di iscritti e 10 milioni di visualizzazioni YouTube. L’evento è in collaborazione con MyNina Spettacoli e Horang Music