Un artista sensibile che sa ancora far sognare: Lucio Corsi in concerto a Lugano

Lucio Corsi è un artista totale. Ha le canzoni, ogni disco cresce di intensità e spessore, è un grande performer live, ha gusto e non ha confini: riesce a trattare glam, rock, canzone d'autore e folk tenendo sempre altissimo il livello del suo spettacolo. Ma soprattutto traspare una grandissima sensibilità emotiva. Insomma è una delle cose più belle e interessanti che la musica abbia prodotto in questi anni: Lucio ha le ali di un visionario e volerà molto in alto.

Dopo aver registrato quasi ovunque il tutto esaurito con un primo “assaggio” indoor nelle principali città italiane, e aver riscontrato unanime consenso da stampa e critica durante il la prima parte del suo tour estivo, Lucio Corsi torna dal vivo per sette imperdibili date invernali. Il tour toccherà alcuni tra i più attivi club e teatri italiani. Il primo appuntamento è fissato per il 6 ottobre a Brescia, il 7 ottobre a Faenza in occasione del MEI. Il 10 novembre Lucio si esibirà a Taranto, il 24 novembre al The Cage di Livorno, il 15 dicembre allo Studio Foce di Lugano per poi terminare il 20 gennaio a Saluzzo e il 26 gennaio a Roma.

Lucio Corsi sarà accompagnato alla batteria da Marco Ronconi, alle tastiere e all’organo elettrico da Giulio Grillo, al basso da Tommaso Cardelli, al pianoforte da Iacopo Nieri e alla chitarra elettrica e slide guitar da Filippo Scandroglio. Un incontro musicale che vedrà il cantautore toscano vestire i panni di eroe di un’avventura musicale, la sua, durante la quale ricorderà al suo pubblico l’importanza di non smettere mai di sognare. Prendere parte a un concerto di Lucio Corsi significa sintonizzarsi su una stazione radio spaziale dalle cui casse si dipana una musica a cavallo tra utopia e mistero, realtà e immaginazione, in un vortice di note che porta ogni spettatore a danzare in compagnia dell’artista e delle proprie ombre.

Lucio Corsi si è affermato sulla scena cantautoriale per il suo stile originale in cui mescola il rock d’autore alle sonorità folk di canzoni surreali che lo rendono un autore e musicista dalla cifra unica e una poetica altamente riconoscibile nel panorama nazionale. Il 2022 è stato l’anno in cui ha presentato il suo ultimo progetto “La gente che sogna” (Sugar Music), un album in cui il glam rock incontra uno sguardo bambinesco incantato sul mondo.

Lucio Corsi

Lucio Corsi è un cantautore toscano classe 1993, proveniente da Val di Campo di Vetulonia. Con una buona dose di cocomeri, dinosauri, farfalle e sigarette per la testa, decide di intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano. Apprezzato dal grande pubblico dopo l’esordio nel 2015 con il disco “Altalena Boy / Vetulonia Dakar” e nel 2017 di “Bestiario Musicale”, è nel 2020 con “Cosa faremo da grandi?” – prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music – che il cantautore viene consacrato tra le più interessanti personalità musicali della sua generazione e pioniere del genere ‘cantautorato glam’. Il 21 aprile è la data in cui viene rilasciato il suo terzo album “La gente che sogna” (Sugar).