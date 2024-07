Luca Ghielmetti e Sulutumana live sul lago di Como: un concerto per chi cerca nuovi orizzonti

Tornano a suonare insieme, uniti dall'amicizia e dalla voglia di incrociare canzoni che arrivano dalle stesse onde dell'anima. Luca Ghielmetti e i Sulutumana, dopo la bella esperienza del Lungolario Express Tour - pur senza il terzo compagno di viaggio, quel Filippo Andreani che al palco preferisce la solitudine della scrittura o la curva dello stadio - si ritrovano a Moltrasio per un concerto organizzato in piazza San Rocco da Marco Pezzati con il sostegno dell'assessorato al Turismo del Comune di Moltrasio. La data attesa è quella del 2 agosto alle 21.

I Sulutumana si presentano con un nuovo progetto live: Canzoni per nuovi orizzonti. A spiegarcelo è Gian Battista Galli: "Viviamo in un'epoca delirante che confonde torti e ragioni, che calpesta sogni e fabbrica illusioni, dove quanto più si implorano pace e raziocinio tanto più si alimentano conflitti e follia nel nome di equilibri geopolitici del tutto incomprensibili. Il soldato Joker della celebre pellicola “Full Metal Jacket” di Stanley Kubrick portava sull'elmetto la scritta Born to kill e aveva appuntata al bavero dell'uniforme una spilla con il simbolo della pace. Sosteneva in questo modo di voler mettere in luce la “dualità” dell'uomo, la contraddizione di chi è convinto che per ottenere la pace ci si debba misurare con l'esercizio della guerra".

"Possono le canzoni rischiarare questi tetri orizzonti e indicare un'alba che possa diradare il buio far svanire la paura? Possono le canzoni promettere un futuro diverso da quello di un' inesorabile sconfitta dell'uomo sull'uomo? Noi vogliamo bussare, attraverso le canzoni, appunto, nei pensieri e negli stati d'animo di chi sarà disposto ad aprirci per provare a cantare le nostre speranze, le nostre paure, i nostri sogni, e anche le nostre contraddizioni, il male e il bene di cui siamo plasmati. Le canzoni non hanno potere politico, ma certamente hanno potenza emotiva e un effetto terapeutico straordinario, perché le canzoni da sempre hanno accompagnato donne e uomini nei loro percorsi più difficili: guerre, miserie, schiavitù... e li hanno aiutati a tessere fratellanze e a salvaguardare la loro dignità".

In una società in cui tutti cercano di apparire, dove tutto corre veloce senza lasciare radici, Luca Ghielmetti rappresenta una rara eccezione. Capace di mescolare mondi e persone, amore e vita, di tessere una fitta rete di relazioni tra il quotidiano e la passione per Brassens, Conte, De André, Waits, traducendo il tutto con uno stile musicale estremamente personale, che rende la sua musica graffiante e leggera, densa di spessore e delicatissima, Ghielmetti è un artista in grado di adattarsi ad ogni situazione, di respirare il momento per restituirlo carico di empatia. Ha partecipato al Premio Tenco, è stato per molti anni la spalla concertistica dell’amico Giorgio Conte, ha collaborato a più riprese con Enrico Ruggeri, per cui ha scritto anche diverse canzoni di successo come ad esempio il singolo A un passo dalle nuvole, e altri bei nomi della musica d’autore italiana.

In passato ha pubblicato Le corniole di nonno Rassuli (1990) e Dolci spose mancate d’un soffio (1998), album oggetto di culto, ormai introvabili. Dopo alcuni anni di pausa discografica, nel 2009 Ghielmetti ha raccolto in un nuovo omonimo disco le canzoni che meglio rappresentavano il suo percorso. Per realizzarlo, il cantautore di Valmorea si è rivolto ad uno dei musicisti-produttori più ricercati al mondo, quel Greg Cohen noto per i suoi trascorsi con Tom Waits e per aver collaborato con tutti i più grandi. Un disco introspettivo nato grazie agli incontri con tanti amici che si sono avvicinati con entusiasmo al suo progetto e appena hanno potuto sono venuti a Milano per registrare le loro parti: il percussionista brasiliano Cyro Battista (Paul Simon, Natalie Merchant) o il chitarrista americano Tim Sparks e altri ancora.