Concerti estivi: da Como a Cernobbio, dai La Crus a Samuele Bersani

Il jazz di Fresu e Sosa questa sera, De Sfroos per Dylan domani, i La Crus mercoledì 10 e poi il Festival Como Città della Musica cederà lo scettro dei concerti estivi a Cernobbio per le Serre Music Festival che debutterà a Villa Erba venerdì 19 luglio con i Pooh,

Tra le più longeve e amate band italiane, tornano live con la tournée “Pooh – Amici per Sempre Estate 2024. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi".

Si è fatto dunque ricchissimo, grazie allo zampino di Gianpiero Canino e della sua MyNina, il programma estivo de LeSerre Music Festival, che ia seguire porterà sul palco di Villa Erba a Cernobbio anche Francesco De Gregori, Antonello Venditti (sold out), Il Volo, Cristiano De André e Samuele Bersani.

Vale la pena ricordare che non sarà nemmeno l'unico grande evento che si terrà nel compendio di Villa Erba, visto anche il cartellone del Lake Sound Park all'ex Galoppatoio è stato annunciato quasi integralmente: già sicuri, oltre alla festa anni '90, sono Piero Pelù, Dargen D'Amico