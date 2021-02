Joe Bastianich e Andrea Parodi cantano insieme per il Light of Day Winter Love Fest

Una tre giorni in streaming di eventi musicali quella del Light of Day Winter Love Fest 2021. La manifestazione, promossa in Italia dal canturino Andrea Parodi, andrà in scena il 12, 13 e 14 febbraio con oltre 60 artisti annunciati in cartellone tra cui Joan Jett & The Blackhearts, Jesse Malin, Low Cut Connie, Jeffrey Gaines, Joe Grushecky & The Houserockers, Willie Nile, Steve Forbert, Joe D'Urso and Stone Caravan, James Maddock, l’attrice Jill Hennessy, Dramarama e moltissimi altri.

Nella giornata di apertura di venerdì 12 febbraio si esibiranno gli italiani selezionati per il festival: il cantautore livornese Bobo Rondelli, Andrea Parodi & Joe Bastianich, che canteranno insieme Pancho & Lefty di Townes Van Zandt, Lorenzo Semprini, Antonio Zirilli, Frank Get & Anthony Basso, Luca Guenna & Alessandro Gusmini, The Fireplaces.

Il Light of Day è un evento benefico finalizzato alla raccolta fondi per combattere il morbo di Parkinson. La prima edizione si è tenuta nel 2000, con un unico concerto nel leggendario Stone Poney di Asbury Park, in New Jersey. Anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un festival itinerante che tocca diversi paesi del mondo.

Tutti gli anni a dicembre il Light of Day fa tappa in Italia. Questa straordinaria maratona di concerti si conclude Asbury Park, nel New Jersey. La line up degli artisti coinvolti è stellare. Molto spesso accade che si presenti sul palco, “a sorpresa”, anche Bruce Springsteen. Il Light of Day ha raccolto oltre 5 milioni di dollari a favore della lotta al Parkinson. I concerti saranno visibili dalle ore 21.00 italiane sulle piattaforme del Light of Day Facebook e YouTube www.lightofday.org