Torna il Light of Day con Elliott Murphy: ecco tutti gli ospiti sul palco di Figino Serenza

Dopo 3 anni di stop forzato a causa del Covid torna uno degli eventi musicali più attesi in Lombardia. Il Light of Day è un evento benefico cominciato 23 anni fa per volontà di Bob Benjamin, storico promoter del New Jersey, affetto dal morbo di Parkinson. Nel 2000 fu organizzato un unico concerto nel club leggendario Stone Poney di Asbury Park; anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta fino a diventare un festival itinerante che tocca diversi paesi del mondo con l’obiettivo di trovare fondi per la ricerca contro il morbo di Parkinson. Hanno aderito e partecipato a questo progetto molti personaggi famosi, tra i quali l’attore Michael J Fox, Bruce Springsteen (che ha anche scritto la canzone da cui prende il nome il festival), Lucinda Williams, Jackob Dylan, Willie Nile, Jimmy LaFave, Alejandro Escovedo, Garland Jeffreys, Goo Goo Dolls, Jesse Malin, Southside Johnny.

Il prossimo sabato 4 dicembre il Light of Day farà quindi tappa, come di consueto, in Lombardia, al Teatro Sacro Cuore di Figino Serenza per quello che negli anni è diventato un appuntamento cult. A Figino ci sono sempre sorprese e si aggiungono alla line up di cantautori americani ospiti straordinari come Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Baccini, Davide Van De Sfroos, Bobo Rondelli. Un altro ingrediente che rende unico e speciale questo evento è la cena post concerto, con gli anziani del paese e i giovani della Pro Loco che cucinano insieme per pubblico e musicisti che imbracciano di nuovo gli strumenti per una jam session finale.

La line up di quest’anno vede la partecipazione di uno dei più grandi rocker americani di sempre: Elliott Murphy. Completano il cast l’infaticabile rocker del New Jersey Joe D’Urso, cuore e anima del Light of Day, l'attesissimo Jeffrey Gaines (foto sotto), che scalò le vette delle classifiche americane con una personale rivisitazione chitarra e voce del brano In your Eyes di Peter Gabriel, il leader degli U.S. Rails Ben Arnold, e la cantautrice canadese Miss Emily (foto sopra).

Il concerto sarà aperto dai cantautori Rob Dye e Andrea Parodi Zabala, accompagnati da Riccardo Maccabruni (fisarmonica e pianoforte) e Alex Kid Gariazzo (chitarrista e cantante della Treves Blues Band) che prevediamo faranno incursioni coi loro strumenti anche nel set degli headliners e guideranno la jam finale durante la cena. Ma attenzione perché a Figino le sorprese non finiscono mai…

Informazioni

BIGLIETTI

biglietto intero 25 euro

biglietto ridotto (under 18) 15 euro

cena con gli artisti (solo su prenotazione, posti limitati) 20 euro



PREVENDITE

Grazia Abbigliamento - Figino Serenza, Via San Materno 13 - Tel 031 780037

Pub Amandla – Cermenate, Via Ronzoni 23 – Tel 348 317 3569

Mail per maggiori info e biglietti: lightofdaylombardia@gmail.com