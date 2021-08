La musica danza sul Lago di Como: torna il Lej Festival - Floating Moving Concert

Dal 27 agosto al 5 settembre torna, finalmente in presenza, il Lej Festival – Floating Moving Concert 2021”, il festival che unisce musica e natura nato da un’idea del pianista e compositore comasco Alessandro Martire.

Il Lej Festival porterà giovani artisti e compositori provenienti da tutto il mondo ad esibirsi su tutto il territorio comasco, dal celeberrimo lago fino a gemme nascoste del territorio ugualmente affascinanti ed evocative: Valle Intelvi, Cernobbio, Oltrona di San Mamette, San Fermo della Battaglia e Argegno, solo per citarne alcune.

Gli artisti

Protagonisti del festival saranno, in ordine alfabetico: Ana Zimmer, Alessandro Martire, Naiad, Summit, Harp Night, Jamira, Frapporsi, Frontera e altri ospiti non ancora annunciati. Non solo musica: per rendere l’esperienza ancora più unica, il programma sarà arricchito da workshop, laboratori creativi, progetti di inclusione sociale, escursioni, sport, jam session e altro ancora. Cuore della manifestazione sarà anche quest’anno il Floating Moving Concert, la spettacolare performance sul lago di Como, che si svolgerà il 31 agosto dalle 18.00 a Cernobbio. Dopo l’edizione in streaming dello scorso anno, disponibile dal 9 agosto sulla piattaforma ITsART, quest’anno l’evento torna finalmente in presenza con obbligo di prenotazione gratuita tramite Eventbrite.

L'idea della performance

Si tratta una performance unica e innovativa che unisce musica e paesaggio in un viaggio tra natura, bellezza e musica. Un concerto su una piattaforma galleggiante mobile trainata da un motoscafo elettrico ed ecologico, che porta la musica proprio sullo specchio d’acqua del lago di Como. L’idea è quella di creare una passeggiata musicale godibile da tutto il lungolago. Alessandro Martire eseguirà brani tratti da “Share the world”, suo ultimo album (Carosello Records), nel quale atmosfere oniriche, a metà strada tra composizioni classiche ricche di suggestioni cinematografiche e ballad pop, raccontano di desideri, di fioritura dell’anima, della voglia di tornare a viaggiare. Per l’evento, realizzato in collaborazione con Apple Music, Alessandro suonerà su un particolare pianoforte ideato da lui, “Waves”, esemplare unico in perfetta armonia con le onde sonore. Il Floating Moving Concert verrà poi trasmesso in esclusiva su TikTok LIVE a settembre. Partner istituzionali dell’evento: Comune di Cernobbio, Commissione Europea, Polyseum, Lago di Como, Fondazione Cariplo, Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori.