Lazza, secondo a Sanremo, è il primo nome del Castle on Air a Bellinzona

Lazza è il primo grande artista della nona edizione di Castle On Air, il rapper sarà sul palco il 24 giugno 2023. Secondo classificato al Festival di Sanremo con l’ascoltatissima “Cenere”, che si posiziona in testa a tutte le classifiche di maggior ascolto, Lazza si esibirà a Bellinzona per l’unica tappa Svizzera del suo Ouvertour Summer 2023.



Lazza non ha bisogno di presentazioni, è uno dei giovani artisti più amati del momento, il suo album SIRIO (Island Records) è certificato Quinto Disco di Platino ed è il più venduto del 2022 secondo i dati FIMI. Rimasto per 19 settimane al comando della classifica degli album più venduti del 2022, SIRIO è anche il più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify. Lazza andrà in scena a Bellinzona con tutta la sua inarrestabile energia: hit multiplatino come PANICO, MOLOTOV, PIOVE e USCITO DI GALERA risuoneranno fra le mura di Castelgrande, regalando al pubblico un concerto carico di adrenalina ed emozioni.



Ore 19.00 apertura porte e DJ set di Radio 3i

Ore 21.00 inizio concerto

Apertura Prevendite

Martedì 14 febbraio dalle 13.00: In esclusiva per i membri Raiffeisen su Memberplus.

Mercoledì 15 febbraio dalle 13.00: Apertura ufficiale sui canali Ticketcorner.

L'unico canale ufficiale di vendita è Ticketcorner, vi invitiamo a diffidare dai siti di secondary ticketing (Es. Viagogo).

Entrata gratuita per i bambini fino ai 5 anni, fino ai 15 anni vige l'obbligo di essere accompagnati da almeno un maggiorenne.