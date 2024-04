Il Lake Sound Park vuole tornare negli anni Novanta

Continua ad arricchirsi il cast della terza edizione di Lake Soun Park che torna dal 12 al 15 settembre 2024 a Cernobbio, nello spazio de Le Serre di Villa Erba (area Galoppatoio). Dopo gli annunci di Piero Pelù (13 settembre) e Dargen D'Amico + Crookers + TommiBoy (14 settembre), giovedì 12 settembre, in apertura del festival, arriva Voglio Tornare Negli Anni ‘90®, il live show anni Novanta più grande d’Italia.

Voglio Tornare Negli Anni ‘90® è un format musicale nazionale a tema anni Novanta che, in questi primi anni, ha visto migliaia di partecipazioni su piazze, parchi divertimento, discoteche e club italiani e ha collezionato decine di sold out in tutto il Paese. Un party ricco di sorprese ed effetti speciali, con ballerine, dj, frontman, mascotte che approda al Lake Sound Park per far ballare, cantare e divertire, sotto al cielo di Cernobbio al ritmo della musica dance di un decennio che ha fatto storia.

Biglietti disponibili da domani, martedì 30 aprile, su TicketOne e Ticketmaster.

Lake Sound Park

Dopo l’eccezionale successo delle prime due edizioni, che hanno registrato il sold out di tutte le serate con migliaia di spettatori di ogni età, il Lake Spund Park ha ufficialmente consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani. Un festival che sta facendo degli eventi open air dalla ricca, variegata e importante offerta musicale e culturale il suo fiore all’occhiello, in uno spazio che è unico sul territorio ed è diventato a tutti gli effetti un polo eventistico-culturale per gli appuntamenti dell’estate. Lake Sound Park è organizzato e prodotto da MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production.