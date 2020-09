Lake Como International Music Festival torna a Villa Bernasconi

Una passeggiata romantica che vede protagonista un giovane duo pianistico che sta riscuotendo grande successo in Cina ed Europa in programma per il lake Como Music Festival a Cernobbio.

PROMENADE – FLORIAN KOLTUN & XIN WANG (PIANOFORTE A 4 MANI)

20 settembre 2020, 17:00

Villa Bernasconi, Cernobbio (Como)

Ludwig van Beethoven:Sinfonia N. 5 (1. Allegro con brio, 2. Andante con moto, 3. Allegro, 4. Allegro)

Claude Debussy:

Petite Suite (1. En bateau, 2. Cortège, 3. Menuet, 4. Ballet)

Ingresso alla sala dalle 16:50

Il biglietto d’ingresso include il concerto e la visita al museo.

Il museo è visitabile alla fine del concerto. Sarete accompagnati da più guide per evitare assembramenti.