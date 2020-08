La tribute band dei Backstreet Boys live a Villaguardia

Un tuffo nei mitici anni 90. Dopo il periodo di lockdown e di sospensione di spettacoli, eventi e concerti, i Backstreet’s Back, prima tribute band europea dedicata ai Backstreet Boys, riprendono il loro tour e sbarcano nel Comasco sabato 5 settembre alle 22,45 al «Coccodè Pizza & Restaurant» di Villa Guardia (via Monte Rosa 3).

Reduci da una lunga serie di live in locali di Piemonte, Lombardia e Veneto, oltre a numerose tappe all’estero, in Svizzera, Germania e Olanda, nel loro show i BsB propongono i più grandi successi (da «Everybody» a «Shape of my Heart» passando per Get Down», «I Want It That Way», «The One», «Show Me The Meaning of Being Lonely», e tanti altri) della formazione statunitense che negli anni 90 aveva spopolato soprattutto fra le teen agers diventando la boy band con il maggior successo di sempre. Ma eseguiranno anche alcuni brani dell’ultimo album, «Dna», quello con cui i Backstreet Boys hanno festeggiato i 25 anni di attività.

Vicini ai tre anni di attività, i BsB hanno preparato uno show rinnovato con nuove coreografie e nuovi costumi. Sul palco del locale canteranno Stefano Taccucci, Mattia Pettinari, Davide Brambilla, Bruno Giotta e Luca Bulso, residenti tra Novara, Milano e Lodi, cinque ragazzi che hanno alle spalle esperienze come cantanti, coristi e ballerini. Di recente sono rientrati nelle migliori cover a livello mondiale, scelti per il programma «#bestcoverever» e lo scorso autunno si sono esibiti all’Alcatraz di Milano, uno dei locali storici per la musica nella metropoli lombarda.

Per seguire i Backstreet’s Back si possono consultare la loro pagina Facebook, Instagram e sugli altri social. Il progetto BsB è della Miza Productions, agenzia di produzione band e spettacoli che ha creato altri tributi italiani alle grandi star, tra cui quello a Lady Gaga.



NOTE TECNICHE

Al live di sabato, considerate le disposizioni normative sull’emergenza sanitaria, si potrà assistere solo restando seduti al tavolo. E’ consigliata la prenotazione direttamente al ristorante, con due opzioni: cena + concerto, oppure ingresso senza cena. Contatti: 3928446674, 0317188682. Parcheggio gratuito di fronte al locale.