Il ritorno dei La Crus, live in Arena a Como per proteggerci da tutto ciò che vogliamo

Un grande ritorno quello dei La Crus, con un album Proteggimi da ciò che voglio uscito lo scorso 22 marzo e il cui tour toccherà anche Como dove suoneranno il prossimo 10 luglio nella splendida cornice dell'Arena del Teatro Sociale in occasione del Festival Como Città della Musica (qui dove trovare i biglietti). Non ha certo bisogno di presentazioni la band guidata da Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti, grazie alla loro immensa carriera lunga 30 anni e a questo disco fresco di stampa che è tra i finalisti delle Targhe Tenco 2024. Abbiamo contattato Giovanardi per farci spiegare qualcosa di più sul nuovo lavoro.

"Prima del lockdown, 5 giorni prima per la precisione, Marco Tagliola, uno dei nostri fonici - ricorda Giovanardi - ha obbligato a una cena me e Cesare dicendoci che se non avessimo provato a fare qualcosa insieme saremmo stati dei veri pazzi. Pochi giorni dopo è arrivata l'era covid e siamo stati tutti costretti a stare rinchiusi. Avevamo questo drive in comune dove ognuno di noi metteva idee, melodie, foto, suggestioni e ho pensato che potesse uscire qualcosa di bello. Era anche molto interessante, dopo 16 anni dove ognuno di noi si era tatuato addosso esperienze personali, vedere cosa sarebbe potuto nascere".

C'è però un nuovo elemento che darà uno sguardo da fuori, quello sguardo essenziale dal sapore contemporaneo e umano. Parliamo di Matteo Cantaluppi produttore voluto sia da Giovanadi che da Valerio Soave, fondatore della mitica casa discografica Mescal con cui è uscito il nuovo album.

L'idea di base è che fosse lui, Matteo, a scegliere i pezzi con il suo sguardo. Noi non abbiamo neanche Instagram, non guadiamo follower e streamer e siamo contenti che Mescal abbia investito in questo progetto. Per l'occasione il mio profilo Instagam è stato trasformato in La Crus. Sento che da sempre la musica è lo specchio del momento storico che stai vivendo. Qualche anno fa abbiamo varcato la linea tra il pre e il post internet e il modo di usufruire della musica da allora è cambaito irrimediabilmente. Adesso abbiamo superato una ulteriore linea di confine tra il pre e post Facebook. Io credo che questa cosa dei social abbia scaturito rabbia, cattiveria, invidia. Prima dell'avvento social le cazzate rimanevano nei bar. Ora tutti si sentono autorizzati a dare giudizi anche su cose molto serie e per cui non hanno alcuna competenza. A volte vorrei che si oscurassero i social.

Ma torniamo alla musica. Nell'album due pezzi iconici del gruppo e con collaborazioni speciali. Carmen Consoli nella rilettura di Io confesso, brano presentato a Sanremo nel 2011, e Colapesce Dimartino con Come ogni volta.

L'idea di Valerio Soave era che bisognava riprendere i brani iconici dei La Crus e farli rifare da Matteo in veste contemporanea per assaporare quello che i La Crus avevano fatto. Io confesso nella versione del 2010 volevo già farla insieme a Carmen, lei però usciva con un singolo e la sua casa di produzione di allora non volle e così rimase a lungo in un cassetto. Per cui, quando alla fine decisi di rifarla, la prima cosa che mi venne in mente fu chiamare lei, che ha detto subito di sì. Così è stato anche con Colapesce, che conosco da quando ancora non faceva musica. Ho sempre seguito con grande interesse il suo percorso e dunque è stata molto bella e naturale anche questa collaborazione.

Come è stato riprendere in mano questa storia, quella dei La Crus che hanno costruito un pezzettino della musica italiana?

Un po’ più faticoso rimettere in moto la macchina. Siamo però veramente stupiti, contenti e orgogliosi, tutti hanno parlato benissimo del disco e l'accoglienza dei primi concerti è stata magica. Il primissimo a Pesaro è andato sold out in poco tempo e la gente è arrivata da tutta Italia. Data dopo data abbiamo ritrovato tutto il nostro pubblico.

Ora è la volta di Como, dove il 10 luglio siete attesi live in Arena

Finalmente dopo tantissimi anni riesco a suonare al Teatro Sociale, dove ho visto molti concerti, è un luogo splendido. Non vedo l'ora di incontrare il pubblico che, anche nelle date precedenti, ci ha assuefatto di amore e affetto. Un rapporto davvero emozionale noi e il pubblico. Spero anche a Como.

A Como li vedremo dunque sul palco con questa formazione; Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica) - che il 4 luglio sarà anche ospite della presentazione del libro La fattoria del pop di Maurizio Pratelli a Villa del Grumello a Como -, Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre) e Leziero Rescigno (batterie). Una formazione del tutto inedita per un live coinvolgente e affascinante, dal sound ricercato e potente.