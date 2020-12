Karaoke e musica '80 e'90 al Rio Caffè con GioPatty

Pomeriggio musicale al Rio Caffè di via Leopardi a Montano Lucino. Ad animare la giornata di sabato 19 dicembre 2020 a partire da mezzogiorno sarà GioPatty con musica in diffusione anni 80 e 90, disco latina e karaoke. Il pomeriggio si concluderà alle ore 18 in rispetto dei nuovi orari dettati dalla normativa anti-covid. Ingresso libero. A pranzo spaghetti allo scoglio.