Jeff Pevar & Inger Nova Jorgensen in concerto al Nerolidio di Como

A volte, basta un’occasione per cambiarti la vita. Per Jeff Pevar, suonare con Rickie Lee Jones ha rappresentato il punto di svolta nella sua carriera di musicista. Grazie a Michael Ruff, amico di vecchia data, Jeff è stato a lungo in tour con Rickie Lee e quella visibilità ha contribuito ad aprire le porte ad altri contatti. Da quel momento, Jeff ha iniziato a collaborare – in studio e dal vivo - con un gran numero di artisti straordinari: Crosby, Stills & Nash, Donald Fagen (Steely Dan), Tommy Emmanuel, James Taylor, Marc Cohn, Ray Charles, Joe Cocker, Dr. John, Carly Simon, Wilson Pickett, Phil Collins e moltissimi altri.

In particolare, insieme a David Crosby e James Raymond, ha dato vita a CPR, band con la quale ha realizzato tre album, che rappresentano alcuni dei capitoli più interessanti della discografia del cantautore californiano.

Jeff, oltre ad essere un chitarrista strepitoso, è un compositore ed un brillante produttore. Nel 2012 ha pubblicato “From The Core”, disco di debutto come solista con la partecipazione di Jon Anderson degli Yes sul singolo "River Of Dreams". Nel 2015, insieme alla band Jazz is Dead – con la quale collabora dal 2001, ha realizzato “Grateful Jazz”, un album di cover strumentali dei Grateful Dead. Dal 2016 fa parte della New York Blues Hall of Fame. Nel 2019, è uscito l’EP “Anthem”, realizzato insieme a Inger Nova Jorgensen, cantante e cantautrice, nonché una affermata scultrice e pittrice: un’artista a tutto tondo. Inger è anche la voce e l’autrice delle canzoni del progetto funk e R&B, Lovebite.

Attualmente in tour con il progetto The Gilmour Project, una all-star band che rivisita la musica di David Gilmour e dei Pink Floyd, dalla fine di settembre Jeff sarà in tour in Italia con Inger Nova, presentando anche un omaggio al suo mentore David Crosby. A Como il concerto è atteso il 25 settembre alle 21.30 al Nerolidio Music Factory.

Dal vivo, Jeff & Inger eseguono brani originali e arrangiamenti personali di cover selezionate, spesso utilizzando – quando si presentano sul palco come duo - looping e percussioni. La scaletta dei loro spettacoli copre una vasta gamma di stili, dal folk al jazz, dal rock al blues e al funk. In alcune occasioni, si esibiscono con la loro fun-band, Zepdrix , un tributo alla musica dei Lez Zeppelin e di Jimi Hendrix.