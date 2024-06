Intorno al Festival: concerto al tramonto alla Torre del Baradello

All’interno del Festival Como Città della Musica, la rassegna di appuntamenti gratuiti Intorno al Festival, intriganti ed accattivanti, riscuote ogni anno sempre più interesse tra il pubblico.

Nati come corollario agli spettacoli in Arena, hanno oggi un’identità propria ed un seguito sempre maggiore. A rendere queste chicche uniche nel loro genere è la combinazione di tre elementi imprescindibili: musica di alto livello, luoghi dal sicuro fascino ed orari inconsueti. Dall’alba al tramonto, dai parchi, agli hotel, passando per il centro città, fino alla periferia, con spettacoli per bambini, concerti d’opera, musica classica e jazz e molto altro…

Si inizia cosi con il primo appuntamento della rassegna. Torna il concerto al tramonto alla Torre del Baradello, da sempre un evento molto apprezzato dal nostro pubblico, in programma per venerdì 28 giugno alle 20.30. Visto il successo passato, il Teatro ripropone la passeggiata organizzata da Slow Lake Como.

Il tour guidato partirà alle ore 18.30 dal Teatro Sociale, con prenotazione obbligatoria su eventbrite aperta da lunedì 24 giugno a giovedì 27 giugno.

Il concerto alla Torre inizierà invece alle ore 20.30 e sarà a libero accesso fino ad esaurimento posti. Ad esibirsi in Danze al tramonto, sarà il Briar Rose Quintet, composto da Isabel Longato al flauto, Paola Scotti all’oboe, Maura Gandolfo (clarinetto), Ludovica Butti (corno) e Orsolya Juhasz (fagotto).

Sarà un tour affascinante che permetterà di attraversare fisicamente la storia della città connettendo due dei suoi simboli: il Teatro Sociale e il Castello Baradello.

Un tour da Castello e Castello… dato che proprio dove ora sorge il Teatro si ergeva il Castello della Torre Rotonda. Saranno messe in evidenza le numerose connessioni storiche tra questi due luoghi emblematici, toccando alcuni luoghi di fondamentale importanza della storia comasca, per poi inoltrarsi nel Parco Spina Verde, un autentico cuore verde, un parco protetto, ma quasi urbano, una natura a tratti selvaggia eppure così vicina e così indissolubilmente legata alla città.

Una volta raggiunta la Torre, si potrà guardare scendere il sole sul panorama della città di Como, alla scoperta delle più coinvolgenti danze tra Europa e Sud America, partendo da XVII secolo per arrivare ai giorni nostri, insieme al Briar Rose Quintet.

Il viaggio inizia con il divertimento di Haydn che allietava le corti dell’epoca, si scalda con l’incalzare delle danze del folklore magiaro, si muove attraverso le raffinate rielaborazioni delle cinque danze di Agay e si conclude con le pagine più colorate del tango argentino e della musica popolare sudamericana.

Un concerto di stampo classico ma che racchiude in sé meravigliosa freschezza e stupore.

“La danza può rivelare tutto il mistero che la musica tiene nascosto” Charles Baudelaire.