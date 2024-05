Intorno al Festival Como Città della Musica, tutti gli appuntamenti gratuiti

Giunge alla diciassettesima edizione il Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Il titolo di quest’anno è, come da tradizione, tratto dall’opera partecipativa del Teatro Sociale che inaugurerà il Festival: Dilegua, o notte! sono infatti le parole di Calaf durante il Nessun dorma. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini è infatti l’opera scelta per 200.Com Un progetto per la città. Insieme agli eventi principali, qui tutto il programma, una serie di appuntamenti gratuiti, gli ormai storici Intorno.

Intorno al Festival

Torre del Baradello

venerdì, 28 giugno – ore 20.30

DANZE AL TRAMONTO

Musiche di D. Agay, F. Farkas, J. Haydn,

J. Medaglia

Briar Rose Quintet Flauto Isabel Longato Oboe Paola Scotti

Clarinetto Maura Gandolfo Corno Ludovica Butti Fagotto Orsolya Juhasz

h. 18.30 passeggiata dal Teatro verso il Baradello* a cura di Slow Lake Como

MUSICA AL TRAMONTO

Parco Villa Grumello

domenica, 30 giugno – ore 5.00

DRUM DAWN*

Musiche di J.S Bach, L. Curtoni, S. Rubino,

I. Xenakis

con Simone Rubino

PERCUSSIONI AL SORGERE DEL SOLE

Casa Vincenziana O.D.V. (Via P. Tatti 7)

martedì, 2 luglio – ore 19.00

ENERGIA GITANA

Musiche di A. Piazzolla, G. Gershwin,

A. Villoldo

con Clan Zingaro

Chitarra/ voce Daniele Gregolin Fisarmonica Paolo Camporesi Violino Elisa Cavalazzi

MUSICA IN TERRAZZA

Parco Sheraton Lake Como Hotel

mercoledì, 3 luglio – ore 19.00

UNA SERA ALL’OPERA*

Musiche di G. Donizetti, W.A. Mozart,

G. Puccini, G. Verdi

con Vincitori del 75° Concorso AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici

CELEBRI ARIE D’OPERA

Parco Villa Grumello

giovedì, 4 luglio – ore 18.30

LA FATTORIA DEL POP

Presentazione del libro di Maurizio Pratelli con la partecipazione di Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino (La Crus)

MUSICA E PAROLE

Lungo Lario Trieste – Pontile 2

giovedì, 4 luglio – ore 20.00

VIBRAZIONI SUL LAGO

Musiche tradizionali giapponesi

con Kotoji Taiko

TAIKO IN RIVA AL LAGO

Parco Villa Olmo

sabato, 6 luglio – ore 10.30 Parco Negretti – ore 17.30

UN, DUE, TRE… TURANDOT!

liberamente ispirato a Turandot di

Giacomo Puccini

Drammaturgia musicale Anna Pedrazzini

Calaf Lorenzo Gatto, attore Turandot Lila Perez Forte, chitarrista Regia Sara Zanobbio

Scenografa Miria Mesiano

Scene e costumi Cantieri del Teatro – Como

Produzione AsLiCo Opera baby - IX edizione

OPERA PER BAMBINI DA 6 A 36 MESI

Tavernola, Parco di Via Traù

domenica, 7 luglio – ore 17.30

TURANDOT. CUORE DI GHIACCIO

Tratto da Turandot di Giacomo Puccini.

Casa Ricordi Srl, Milano

Drammaturgia musicale Anna Pedrazzini

Turandot Federica Cassetti

Calaf Ludovico Rohl Liù Chiara Mancini Pianista Eric Foster

Drammaturgia e regia Massimiliano Burini Ideazione e realizzazione costumi e maschere Mariella Carbone

Realizzazione costumi Daniela Temperini Coreografie di scena e studio del movimento Debora Renzi

Produzione AsLiCo Opera kids – XV edizione

OPERA PER BAMBINI DA 3 A 7 ANNI

Rooftop Hilton Lake Como Hotel

lunedì, 8 luglio – ore 20.30

GIPSY SUNSET*

Musiche di V. Young, J. Green, T. Monk

con Bramante Trio Chitarra Matteo Fanni Sassofono Isidoro Grasso

Contrabbasso Vittorio Romano

MUSICA JAZZ CON VISTA

Soc. Coop. Edificatrice Como, Via Viganò 2

mercoledì, 10 luglio – ore 19.30

VAI COL LISCIO!

Musiche di F. Bagutti, Castellina-Pasi,

R. Casadei

con I Dolci ricordi

MUSICHE DA BALLO IN CORTILE

Parco Sheraton Lake Como Hotel

giovedì, 11 luglio – ore 20.00

SYNCHRO SHOW*

con Synchro Water Ballet

Musiche a cura di We. Ensemble

SPETTACOLO DI NUOTO SINCRONIZZATO

Cometa (Via Madruzza, 36)

venerdì, 12 luglio – ore 16.00

TUTTE E TUTTI PER 1. MONDI POSSIBILI*

Musiche di G. Rossini, W.A. Mozart e Simona Iuorio

La Signora della Musica Francesca Mannino, soprano

Il Viaggiatore Diana Anselmo, LIS performer Violini Marco Mandolini, Elisabetta Fornaresio

Viola Roberto Mendolicchio

Violoncello Elisabetta Branca

Regia e drammaturgia Manuel Renga

Scene Stefano Zullo

Coproduzione Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Teatro Sociale di Como AsLiCo

SPETTACOLO DI MUSICACCESSIBILE PER QUARTETTO D’ARCHI, VOCE E LIS

Hotel Villa Flori

domenica, 14 luglio – ore 19.00

ACÚSTICA LATINA*

Musiche di Musiche di J.B. Jor, D. Ferraz e

S. Lavia

con Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz Voce, flauto e percussioni Dilene Ferraz Chitarra, voce e live electronics

Sergio Fabian Lavia

in collaborazione con Festival Internazionale Chitarra Menaggio e Lago di Como promosso da Onde Trasversali

MUSICA IN VILLA

Ingresso libero (*alcuni eventi richiedono la prenotazione obbligatoria)