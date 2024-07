Agli Intorno arriva l'energia gitana del Clan Zingaro

Continua la rassegna di appuntamenti gratuiti Intorno al Festival all’interno del Festival Como Città della Musica. La Casa Vincenziana O.D.V. (Via Primo Tatti, 7) apre la sua terrazza martedì 2 luglio, alle ore 19.00, per il concerto Energia gitana del Clan Zigaro, con Daniele Gregolin (chitarra e voce), alla fisarmonica Paolo Camporesi e al violino Elisa Cavalazzi.



Il ritmo vivace gitano incontra le canzoni dei più celebri autori italiani, il fervore virtuoso e la poesia della chitarra elegante e zingara di Django Reinhardt e del suadente violino di Stephane Grappelli incontra il gusto delle melodie danzanti dei valzer, delle musette francesi e delle canzoni della swing era passate e presenti.

Questi sono i punti cardinali del Clan Zingaro, ensemble di musicisti uniti dal ritmo e dalla passione per il gipsy swing o jazz manouche, ad oggi considerati un riferimento nel panorama jazz italiano ed internazionale dalla pubblicazione del loro primo fortunato disco, Spaghetti Gipsy.

Il trio rilegge il mondo musicale gipsy jazz con grandi classici contaminati dal sound delle più diverse culture del mondo, non mancano virate elettriche, suoni etno e world music, atmosfere retrò e orchestrazioni cinematografiche visionarie e pulp.

I ritmi gitani e francesi sono una spezia che dona energia vitale alle canzoni-cartolina italiane: un manifesto contemporaneo di una Italia in bianco e nero, naif e romantica e allo stesso tempo malinconica e solare. Cosa accadrebbe se Django Reinhardt fosse vivo e collaborasse con i maestri della canzone d’autore italiana all’incisione dei loro più grandi ed iconici classici, entrati di fatto nella leggenda della musica mondiale? Il Clan è oggi pronto per farcelo scoprire e stupirci di nuovo con la loro musica.