Inexorable Tour, Giulio Casale in concerto a Erba

La carriera solista di Giulio Casale - atteso in concerto all'Asd Noivoloro di Erba sabato 12 settembre alle 21 per un set acustico di Inexorable Tour insieme ad Alessandro Grazia- è castellata di piccoli capolavori d'autore come In fondo al blu e il più recente 5 anni. L'ultimo lavoro di inediti si intitola Inexorable, un disco che Giulio Casale ha pubblicato lo scorso gennaio raccogliendo 11 nuovi brani scritti negli ultimi anni, 13 nella versione in vinile, per provare a raccontare i nostri giorni sempre più complicati. Un disco ambizioso, contemporaneo, con cui l'artista trevigiano, da tempo di base a Milano, ha provato ad invertire la rotta attraverso un suono più "moderno" fatto di elettronica e chitarre rock.

Il percorso artistico di Casale trova radici negli esordi con gli Estra, una band che ha regalato agli anni '90 canzoni di sicuro spessore, basti pensare a un brano come L'uomo coi tagli tratto dall'album Metamorfosi. Particolarmente interessanti anche il suo rifacimento di “Polli d’allevamento” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini e la sua rilevante partecipazione allo spettacolo di Andrea Scanzi dedicato a Fabrizio De Andrè, “Le cattive strade”. Nel 2017 Casale ha portato in scena “anche Vino, canzoni e illuminazioni”, un omaggio a Bacco attraverso racconti e musica che ha ridato luce ad altri brani nascosti e qui magnificamente interpretati.

Inexorable è stato pubblicato l’11 gennaio 2019 ed è disponibile in formato digitale su tutte le principali piattaforme, nonché come oggetto fisico (CD, LP, LP vinile bianco). "Da un lato sembra incredibile - racconta Cassale - che le prime sessioni di registrazione si siano svolte addirittura a dicembre 2016. Dall’altro, riascoltando l’album dopo la conferenza stampa di presentazione, ho d’istinto pensato “un caleidoscopio, uno spettro, come mi piacerebbe”. Dunque l’attesa non è stata vana, forse".

