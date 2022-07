Hey, sembra l'America: strade a stelle e strisce cantate, suonate e raccontate

Questa sera, martedì 19 luglio, Storie di Cortile fa tappa a Novedrate, nella suggestiva corte di Villa Casana, con le antiche scuderie come sfondo.

La serata si intitola “Hey sembra l’America” e vede la partecipazione dello scrittore italo-americano Michele Di Mauro che racconta l’America vista dagli occhi di un insegnante immigrato di un liceo del Nord Carolina tra eccessi e contrasti che verranno enfatizzati da una colonna sonora di grandi canzoni di John Prine, Steve Earle, Bruce Springsteen, Francesco De Gregori, suonate dal vivo da Andrea Parodi Zabala, Alex Kid Gariazzo e i Borderlobo. Special guest della serata la cantautrice di Boston Eileen Rose, pupilla dello scrittore Nick Hornby che le ha dedicato un capitolo nel suo romanzo 31 canzoni. Eileen Rose sarà accompagnata dal chitarrista elettrico Rich Gilbert, storico collaboratore di Wanda Jackson e di Frank Black dei Pixies.

Si preannuncia una serata di grande musica, tra Italia e Stati Uniti, piena di storie, racconti e aneddoti. Michele Di Mauro presenterà il suo nuovo romanzo “Insegnare alle ombre” (Battaglia Edizioni), il sequel di “Hey sembra l’America” che aggiunge alla narrazione storie ancora più crude, come a vicenda di Carmelita Torres, una ragazza messicana che ha guidato una rivolta di immigrati a El Paso, quella dei Catonsville Nine, un gruppo di preti dissidenti che si sono ribellati alla guerra in Vietnam, ma anche quella di Freddy Gray, un ragazzo di colore di Baltimora massacrato dai poliziotti, la cui storia anticipa di qualche anno quella più famosa di George Floyd.

Al centro della spettacolo sarà l’America, quella vissuta e sognata, dai protagonisti. Nella conclusione del libro c’è una dedica di Michele di Mauro ad Andrea Parodi che rivela quello che sarà lo spirito della serata: “Andrea è la colonna sonora della mia adolescenza, è la musica di John Prine e John Mellencamp, di Jimmy La Fave e Leonard Cohen, è il sogno che supera la realtà, la musica che sublima la vita. La vita è breve, l’arte è lunga, l’occasione fuggevole, l’esperimento pericoloso, il giudizio difficile”.

HEY, SEMBRA L’AMERICA

19 luglio 2022

NOVEDRATE – VILLA CASANA

Andrea Parodi Zabala - voce e chitarra

Alex Kid Gariazzo - voce, chitarre, ukulele

Eileen Rose - voce e chitarra

Rich Gilbert - chitarra e pedal steel

Michele Guaglio - basso, foot drum

Riccardo Maccabruni - piano e fisarmonica

Michele Di Mauro - voce narrante