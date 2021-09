Filippo Graziani, Gianmaria Accusani, Tricarico, live a Capiago Intimiano

Indirizzo non disponibile

L'associazione Pop, in collaborazione con il comune di Capiago Intimiano, lancia la quarta edizione della sua festa che si terrà il 17,18 e 19 settembre al parco comunale Castello di Ariberto, Cooperativa sociale Il Gabbiano.

Si parte venerdì sera con Filippo e Tommaso Graziani, figli dell'indimenticabile Ivan. Sabato nel tardo pomeriggio sarà invece opsite Gianmaria Accusani, già leader dei Prozac + ed ora in azione con i Sick Tamburo. A degna conclusione del festival ci sarà il grande Tricarico, per la seconda volta ospite della manifestazione. In collaborazione con il sindaco Emanuele Cappelletti avremo poi il piacere vedere sul palco due giovani band del territorio, Iperico e Filter trips.

Si partirà venerdi alle 20 con Fritz Dj a seguire I metallari e gli sbandati e dalle 22 il Filippo Graziani Trio. Sabato si inizierà alle 15 con Faz dj per poi proseguire con gli Iperico e i Filter Trips. Dopodiché ci sarà un momento per ricordare il nostro amico musicista Joe Pagani prematuramente scomparso nei giorni scorsi, lo faremo attraverso una playlist di canzoni a lui care. A seguire lo spettacolo di musica e parole di Gianmaria Accusani. Dopo una pausa si riprenderà la sera dalle 21 con gli Animal Boy e La Forma delle nuvole e per concludere gran finale con Tricarico.

La domenica sarà invece dedicata alle famiglie con lo spettacolo di burattini di Ivano Rota(ore 10.45)e poi il pranzo sociale accompagnato dalle note del pianista Simone Porro.

Durante tutti e tre i giorni sarà attivo il servizio bar e cucina.

Per accedere gratuitamente all'area concerti servirà prenotarsi scrivendo alla mail : POPASSOCIAZIONE@GMAIL.COM

Per accedere alla festa, cucina e bar (altrettanto gratuitamente) invece basta il green pass.

Il programma nel dettaglio

Venerdì 17

20.15 Fritz Dj Set

21.00 I Metallari:E Gli Sbandati

22.00 Filippo Graziani trio

Sabato 18

15.00 Faz Dj Set

15.40 Iperico

16.20 Filter trips

17.00 Joe Pagani Playlist

17.30 Gian Maria Accusani

21.00 Animal Boy

21:45 La Forma Delle Nuvole

22.30 Tricarico

Domenica 19

10.45 Spettacolo Burattini di Antonio Rota

12.30 Pranzo sociale con Simone Porro Pianista