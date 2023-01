Giorgia in concerto al Teatro Sociale di Como

Dopo l’annuncio del suo ritorno discografico con “Blu”, un album vero, in bilico tra emozione e ragione, Giorgia torna sui palchi di tutta Italia con un nuovo tour, “BLU LIVE”, che vivrà di due momenti differenti, tra il calore intimo del teatro lirico e l’apertura dei grandi spazi dei palasport.

L'artista ha scelto di partire subito con i suoni più vivi e intensi e il contatto diretto con il pubblico: “BLU LIVE - TEATRI LIRICI” porterà Giorgia nei più prestigiosi teatri d’opera tra maggio e giugno. Un lungo viaggio che prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli e attraverserà tutta la penisola. A Como Giorgia è attesa il 14 maggio sul palco del Teatro Sociale di Como.

“BLU LIVE - PALASPORT” vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre. Due occasioni differenti per ascoltare live i brani del suo nuovo album in due vesti inedite. Le prevendite per tutte le date del “BLU LIVE” si aprono oggi, 17 gennaio, alle ore 18.00, su ticketone e in tutti i punti vendita abituali.

Giorgia, a sette anni dall’uscita del suo ultimo album, “ORO NERO” (certificato Doppio Platino) presenta quindi live il suo nuovo studio album di inediti “BLU¹” pubblicato per Microphonica/Columbia, Sony Music, lo scorso 13 Gennaio. “BLU¹” è stato anticipato dal singolo “Normale” lo scorso 4 novembre Con una delle voci più importanti del panorama musicale italiano, Giorgia è considerata tra le più grandi artiste italiane di sempre e questo nuovo album non fa che rafforzare questo pensiero comune.