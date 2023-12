Giancarlo Puecher e Fratelli Cervi, concerto per non dimenticare

A 80 anni dalla fucilazione di Giancarlo Puecher dei fratelli Cervi, l'Anpi, sezioni di Como ed Erba, organizzano in collaborazione con Pomodori Music un concerto per non dimenticare quei terribili fatti di epoca fascista. Sul palco dell'auditorium NoiVoiLoro di Erba una sfilata di artisti in memoria di questi uomini che pagarono con la vota il loro impegno nella resistenza partigiana: The Gang, Dayna Kurts, Massimo Priviero, Andrea Parodi. A condurre la serata, con la testimonianza di Adelmo Cervi, ci sarà Claudio Agostoni di Radio Popolare. Alla fine del concerto, sarà possibile cenare con gli artisti al costo di 20 euro. La prenotazione dà diritto al posto riservato per lo spettacolo. Info e prenotazione 333.6253333.