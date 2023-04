Nel vuoto, Garbo presenta il nuovo album a Como

All'Officina della Musica di Como, il 20 aprile alle 21, in occasione del Record Store Day, Alta Fedeltà Como e l'Officina della Musica presentano Nel Vuoto, il nuovo disco di Garbo. Incontro con l'artista, moderato dal giornalista musicale Alessio Brunialti. Ingresso gratuito, troverete il nuovo disco nei vari formati. Considerato il padre putativo della new wave Italiana, Garbo ha alle spalle 40 anni di ininterrotta carriera.

Nato a Milano nel 1958, Renato Abate esordisce col nome d’arte Garbo nel 1981 con l’album A BERLINO... VA BENE, ispirato alla cosiddetta “trilogia berlinese” di David Bowie. Il secondo capitolo discografico arriva nel 1982 sotto il titolo di SCORTATI, che include “Generazione” e “Vorrei regnare”.

Nel 1983 esce QUANTI ANNI HAI?, a cui collabora Antonella Ruggiero, allora nei Matia Bazar. L’anno successivo, con “Radioclima”, tratto dall’album FOTOGRAFIE, Garbo vince il premio della critica al Festival di Sanremo.

Tra il 1986 e il 1988 vengono pubblicati altri due lavori: IL FIUME e MANIFESTI. Nel 1990 esce 1.6.2., seguito nel 1991 dal live Garbo e il presidente.

Nel 1992 Garbo fonda l’etichetta discografica Discipline e l’anno dopo pubblica un doppio album che si compone di due differenti lavori: l’inedito MACCHINE NEI FIORI e COSA RIMANE... RIVISITAZIONI (81-91) nel quale “rilegge” una serie di brani già editi. Nel 1995 esce FUORI PER SEMPRE (che include “Australia”, che col titolo di “Isola” dieci anni dopo sarà ripresa dai Krisma) e nel 1997 esce UP THE LINE (THE VIRTUAL SOUND, WORD AND IMAGE) che contiene un libretto di racconti firmati da Isabella Santacroce, Tommaso Labranca, Tiziano Scarpa, Niccolò Ammaniti, Aldo Nove e altri scrittori del gruppo dei “Cannibali”.

Il 1998 è l’anno dell’album GRANDI GIORNI, seguito da una lunga pausa interrotta nel 2002 da BLU. Altri tre anni passano prima dell’uscita di GIALLOELETTRICO (2005). Nel 2006 esce l’album-tributo “Congarbo” (vi partecipano fra gli altri Soerba, Krisma, Lombroso, Delta V, N.A.M.B., Madaski e LeLe Battista. Il “trittico dei colori” si chiude con COME IL VETRO, uscito nel 2008. A quattro anni di distanza è la volta di LA MODA

Nel luglio del 2009 produce, compone musiche e testi per l'album Desmodus dell'attrice e vocal researcher Elisabetta Fadini.

Nel 2011 collabora con i Soluzione al brano "Luce" che appare all'interno dell'album "L'esperienza segna" dei Soluzione pubblicato da Jost/Audioglobe.

Nel 2012 pubblica un nuovo album, intitolato La Moda e contenente 10 nuove canzoni firmate insieme a Luca Urbani, ex componente dei Soerba.

Nel 2014 partecipa come attore al film Sexy shop di Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini.

Il 10 aprile del 2015 esce l'album Fine, in collaborazione con Luca Urbani, amico e socio nell'etichetta discografico-editoriale Discipline. Il disco viene pubblicato grazie a una raccolta di crowdfunding promossa sulla piattaforma MusicRaiser. L'album unisce il pop elettronico di matrice anglosassone di Luca Urbani al glam rock di Garbo. L'album si avvale dell'assistenza di Matteo Agosti e della partecipazione di Mauro Sabbione, Nicodemo e Denise.

Nel 2016, per festeggiare i 35 anni di carriera artistica, viene pubblicato il 45 giri Un graffio / Coerente, Un graffio cantata da Garbo insieme a Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi dei Baustelle, Coerente un inedito e aggettivo con cui Renato Abate viene tributato da molti fan e addetti ai lavori. Il 21 settembre viene pubblicato Garbo Living 2016, il primo Live ufficiale e di fatto un BEST, un doppio album con 20 brani che condensano l'intero percorso artistico di Garbo. Segue un lungo tour in molte città d'Italia.

È del gennaio 2017 l'uscita sul mercato del primo disco del progetto Christadoro, legato al musicista Mox Cristadoro, in cui Garbo offre la sua voce per un'introduzione recitata a una cover del brano 'Il Sosia', dal repertorio di Giorgio Gaber.

Nel 2018 Garbo collabora nuovamente con Eugene, cantando sul suo singolo Radiowave, che vede ospite anche Andy (Andrea Fumagalli), fondatore e polistrumentista dei Bluvertigo. Il brano viene pubblicato il 7 novembre dello stesso anno e raggiunge il primo posto nella classifica alternative iTunes in Italia.