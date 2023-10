Foreste invisibili, i Tirlindana live allo Studio Foce di Lugano

Un raggio di luce dalle Foreste invisibili arriva anche a Lugano giovedì 2 novembre allo Studio Foce di Lugano. Ed è bello che a portarcelo siano, naturalmente, i Tirlindana: La storica band di base tra la Valsolda e la Tremezzina, che raccoglie tutta la poetica e l'energia dei nostri due meravigliosi laghi. Trent'anni di attività alle spalle per questo inossidabile quartetto composto da Andrea Solinas, voce e chitarra, Marco Olivieri, basso, Francesco Farsoni, batteria e cori, Paolo Carnevali, chitarra, Giulia Martini, violinio. Rock emozionale, testi colti e suggestivi, fanno dei brani di questo disco l'occasione perfetta per riportare sul palco i Tirlindana.

Foreste invisibili, ultimo e recente lavoro discografico dei Tirlindana, porta con sé dieci brani inediti che Solinas descrive così: "Dare frutti preziosi a chi sa aspettare. Non trovare spazio sul ciglio delle strade più battute ma chiedere solo molta luce per riuscire a germogliare, dentro a territori dove la vegetazione è fitta. Trovare comunque il modo di splendere, tra tantissime essenze esotiche coltivate ‘in serra’ e tra tanti fiori di stagione".

"Questa in sintesi - aggiunge Solinas - si potrebbe definire la condizione in cui i Tirlindana si sono sempre mossi, fin dall'inizio della loro avventura. Era il 1992. Il tempo ci ha detto che siamo un albero con radici ben salde nel terreno, con fioriture periodiche non fisse ma con tantissima voglia di trovare luce in questo territorio montano dove non sempre le condizioni climatiche sono state favorevoli per chi vuole fare musica. Radici che sprofondano nel rock cantato in italiano, nella sua tradizione nobile e che traggono linfa vitale dalla ricerca melodica di musica e di cantato che serve e sostiene i nostri testi".

La produzione artistica, la registrazione e il missaggio sono stati affidati a Carmine Di, ingegnere del suono attivo da decenni, che ha lavorato con i più grandi artisti della musica italiana e internazionale: da Mina ai Litfiba, passando per Mango, Vecchioni e molti, molti altri.