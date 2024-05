Ecco quali solo i tre festival più importanti dell'estate live a Como e Cernobbio

Si profila un'estate musicale davvero importante tra la città e il lago di Como. Sono infatti ben tre le manifestazioni live, ognuna con un cartellone ben strutturato e in grado di offrire appuntamenti musicali di grandissima qualità.

Si partirà in città con la diciassettesima edizione del Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti. Il titolo di quest’anno è, come da tradizione, tratto dall’opera partecipativa del Teatro Sociale che inaugurerà il Festival: Dilegua, o notte! sono infatti le parole di Calaf durante il Nessun dorma. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini è infatti l’opera scelta per 200.Com Un progetto per la città.

A seguire LeSerre Music&Comedy Festival Si è fatto ricchissimo, grazie allo zampino di Gianpiero Canino e della sua MyNina, il programma estivo de , che in estate porterà sul palco di Villa Erba a Cernobbio Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Il Volo, i Pooh, Cristiano De André e Samuele Bersani. Vale poi la pena ricordare che non sarà nemmeno l'unico grande evento che si terrà nel compendio di Villa Erba, visto che prossimamente, dopo il grande successo dello scorso anno, verrà annunciato anche il cartellone del Lake Sound Park all'ex Galoppatoio. Vediamo ora nel dettaglio tutti i concerti già in prevendita.

E ancora, dopo l’eccezionale successo delle prime due edizioni, che hanno registrato il sold out di tutte le serate con migliaia di spettatori di ogni età, il Lake Sound Park ha ufficialmente consolidato la sua identità a livello nazionale inserendosi tra i principali festival estivi italiani. Un festival che sta facendo degli eventi open air dalla ricca, variegata e importante offerta musicale e culturale il suo fiore all’occhiello, in uno spazio che è unico sul territorio ed è diventato a tutti gli effetti un polo eventistico-culturale per gli appuntamenti dell’estate. Lake Sound Park è organizzato e prodotto da MyNina, in partnership con Villa Erba, con il contributo del Comune di Cernobbio e in collaborazione con Shining Production.