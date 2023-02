Torna il Festival Jazz di Chiasso, Paolo Fresu e tutti i protagonisti live

Il Festival di cultura e musica jazz di Chiasso giunge alla sua XXIV edizione con un cartellone che conferma il prestigio ormai consolidato della manifestazione: sette concerti di altissima qualità porteranno al Cinema Teatro interpreti riconosciuti a livello internazionale come pure nomi nuovi che già si stanno facendo strada nel panorama musicale jazz.

Il Festival di cultura e musica jazz di Chiasso si conferma come una delle migliori realtà svizzere dedicate alla scena musicale afroamericana. Dentro il suo articolato e originale programma, sia gli appassionati sia i neofiti possono trovare spunti per emozionarsi e vivere momenti musicali di assoluto valore. Leggende della musica afroamericana, progetti d’ampio respiro, melting pot tra diverse tradizioni e culture caratterizzano questa manifestazione in modo trasversale. Il jazz è di casa nel cartellone teatrale di Chiasso e la programmazione del festival si accorda senza soluzione di continuità anche con quella della programmazione musicale generale, offrendo a un vasto pubblico l’opportunità di partecipare a concerti storici come quelli svoltisi negli ultimi anni.

Dalla freschezza groove degli IKARUS all’incanto inossidabile di Paolo Fresu e Omar Sosa; dalle sonorità eclettiche del progetto AKI di Lucia Cadotsch al “jazz arabo psichedelico” di Yazz Ahmed; dalle orbite artistiche dei Lunatics scandite dai ritmi della batteria di Francesco D'Auria al genio di Dave Holland con la storia del suo jazz, passando dalle miscele elettroniche e techno dei TUN Torino Unlimited Noise: il XXIV Festival di Chiasso si prospetta come un’edizione colorata e ricca di atmosfera. I concerti saranno trasmessi in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

Anche quest’anno il Cinema Teatro smetterà temporaneamente i panni della pura sala teatrale per diventare un grande ed elegante jazz club, ricreando l’ambiente ideale per un totale coinvolgimento nell’universo musicale.

Programma

Giovedì 9 marzo 2023

Ore 20.30 Ikarus

Ore 22.00 Paolo Fresu / Omar Sosa “Food”

Venerdì 10 marzo 2023

Il Jazz è donna

Protagoniste Della Scena Jazz Internazionale

Ore 20.30 Lucia Cadotsch “Aki “

Ore 22.00 Yazz Ahmed Quartet

Sabato 11 marzo 2023

Dal Jazz Alla Techno

Ore 20.30 Francesco D’auria – Lunatics Quartett

Ore 22.00 Dave Holland Con Kevin Eubanks E Eric Harland

Ore 24.00 Tun Torino Unlimited Noise