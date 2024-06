Intorno al Festival il tanto atteso spettacolo all’alba a Villa del Grumello

Continua la rassegna di appuntamenti gratuiti Intorno al Festival all’interno del Festival Como Città della Musica. Domenica 30 giugno, alle 5, Secondo appuntamento è con la tanto attesa alba nel Parco di Villa del Grumello, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Domenica 30 giugno alle ore 5.00, Simone Rubino, celebre percussionista che vanta collaborazioni con importanti orchestre, direttori, solisti internazionali, risveglierà il pubblico dal torpore dell’alba.

Rubino crea un ponte affascinante tra la musica barocca e quella contemporanea. Attraverso un repertorio attentamente selezionato, rivela una forte sinergia nel linguaggio ritmico tra le due epoche musicali, e svela un'affinità inaspettata tra la marimba e il clavicembalo. Il programma del concerto includerà composizioni originali contemporanee che traggono ispirazione dalle forme barocche, così come Suites barocche reinterpretate attraverso la lente della percussione moderna.

Da Bach, Rameau e Vivaldi, fino alle composizioni dei giorni nostri, come Iannis Xenakis, compositore ed ingegnere greco tra le figure più rappresentative dei compositori della seconda parte del Novecento, il giovane compositore e violoncellista Lamberto Curtoni e un brano dello stesso Rubino.

Questo dialogo tra passato e presente offrirà al pubblico un'esperienza sonora ricca e avvincente trasportando il pubblico in un viaggio musicale senza tempo.



In caso di maltempo, il concerto verrà eseguito il giorno stesso, alle ore 11.00, al Teatro Sociale.