Tutto il programma del Festival Como Città della Musica in Arena e Intorno

Giunge alla diciassettesima edizione il Festival Como Città della Musica, sempre diretto e organizzato dal Teatro Sociale di Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti e con il contributo del Comune di Como, con l’idea condivisa che la cultura abbia un ruolo fondamentale per lo sviluppo della città, sia nei confronti dei cittadini che dei turisti.

Il titolo di quest’anno è, come da tradizione, tratto dall’opera partecipativa del Teatro Sociale che inaugurerà il Festival: Dilegua, o notte! sono infatti le parole di Calaf durante il Nessun dorma. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini è infatti l’opera scelta per 200.Com Un progetto per la città.

Ampio spazio poi alla danza, al musical, e alla musica, dal jazz al cantautorato. L’arena cambierà conformazione per accogliere una visione frontale del palcoscenico, allestimento davanti alla facciata meridionale del Teatro.

Tutto il programma

martedì, 25 giugno – ore 21.30 PRIMAGIOVANI UNDER30

giovedì 27, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio 2024 – ore 21.30

TURANDOT

200.Com Un progetto per la città – X edizione

Musica di Giacomo Puccini. Libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni.

Turandot Hanying Tso

Altoum Davide Capitanio

Timur Baopeng Wang

Calaf Max Jota

Liù Alessia Merepeza

Ping Junyeok Park

Pang Raffaele Feo

Pong Lorenzo Martelli

Un Mandarino Francesco La Gattuta

Direttore Jacopo Brusa

Regia e luci Valentina Carrasco

Scene e costumi Mauro Tinti

Maestro del coro Massimo Fiocchi Malaspina

Altri maestri del coro Davide Dell’Oca, Eric Foster, Arianna Lodi, Cristina Merlini

Orchestra 1813 Coro 200.Com

Coro di voci bianche del Teatro Sociale Produzione Teatro Sociale di Como AsLiCo Nuovo allestimento

In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore

venerdì, 5 luglio 2024 – ore 21.30

KATAKLÒ in SUITE

Ballerini Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara Palumbo, Samuel Puggioni

Coreografie Giulia Staccioli

Assistente Coreografa Irene Saltarelli Produzione KUBO Srl Impresa Sociale SSD in esclusiva italiana

Danza contemporanea

La prima compagnia italiana di Physical theatre, diretta da Giulia Staccioli, conduce il pubblico in un

viaggio immersivo all’interno di un Grand Hotel raffinato e dall’elegante gusto italiano.

Passando dall’ufficio all’aeroporto, dalla hall alla cena di gala, la Compagnia gioca con ogni sfumatura del termine Suite per raccontare una fuga dalla quotidianità che conduce in un posto sospeso, dove le musiche, i colori e le atmosfere si fondono per dare vita ad una composizione originale e variegata. Come in un’orchestra ben accordata, l’assortimento delle singolarità si trasforma in un concerto ricco e complesso in cui si susseguono quadri dal sapore differente.

Concepito per un pubblico internazionale, lo spettacolo omaggia la cultura e la musica italiana: confrontandosi con le più celebri arie liriche, ma anche con la musica pop più irriverente, spaziando da Rossini a Celentano, strizzando l’occhio all’elettronica contemporanea come al jazz retrò, la compagnia si immerge in assoli, duetti e momenti corali, tutti accomunati dal gusto, l’atletismo e l’energia che contraddistinguono il lavoro di Kataklò.

Con sensibilità, ironia ed originalità Suite conferma la caratura di un’affermata compagnia nota per essere ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

sabato, 6 luglio 2024 – ore 21.30

PAOLO FRESU & OMAR SOSA in FOOD

Tromba, flicorno, effetti Paolo Fresu

Pianoforte, tastiere, effetti Omar Sosa Produzione Kino Music e Pannonica JAZZ

Food (2023), prodotto a quattro mani da Paolo Fresu e Omar Sosa per T?k Music, completa la trilogia dei precedenti lavori del duo Alma (2012) ed Eros (2016). Avvalendosi del contributo di diversi ospiti, indaga sul tema del cibo e sul suo mondo, raccontandolo in musica e trattandolo sotto il profilo del gusto, dell’estetica e dell’etica. Per un intero anno sono stati registrati i suoni di cantine e ristoranti oltre le voci di chi in questi luoghi vi lavora. Suoni meccanici di presse e delicati tintinnii di calici, l’olio che frigge, il vino versato in un bicchiere o un coltello che taglia una carota oltre che le voci narranti in lingua italiana, sarda, friulana, spagnola, francese, inglese, giapponese. Sono i racconti di ricette, ambientazioni culinarie e socialità. Food vuole ovviamente indagare sul piacere del gusto, della convivialità, della scoperta e del dialogo, ma anche sull’importanza di una sana alimentazione, oltre che riflettere sulla situazione globale del cibo nel Pianeta e sulla sua precaria sostenibilità.

Il duo composto da Paolo Fresu e Omar Sosa è ormai una delle formazioni più conosciute e amate, sia in Italia che all’estero, capace di creare ponti sonori e concettuali tra due mari e due continenti e di affinare, concerto dopo concerto, la propria proposta musicale. Fresu e Sosa danzano; danzano in modo sicuramente latino attorno al vincente mix di jazz, musica cubana, Africa e world music che sono riusciti a creare. E se Fresu è ormai quell'importante icona della musica contemporanea che tutti riconoscono, è sorprendente un Sosa sempre più stimolante e con orizzonti spalancati. La struttura quasi polifonica e la cura estrema, a livello di suono, del nuovo disco, si rispecchiano in un live dai molteplici input, divertente, profondo e tecnicamente impeccabile.

domenica, 7 luglio 2024 – ore 21.30

UN UOMO CHIAMATO BOB DYLAN

con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti

Produzione MyNina e Ponderosa Music and Art

Musica e parole

Scritto e interpretato dal giornalista, scrittore e musicista Ezio Guaitamacchi, Un uomo chiamato Bob Dylan vede Davide Van De Sfroos, nell’inedito, triplo ruolo di musicista, attore e pittore, calarsi nei panni di Bob Neuwirth, cantautore amico di Dylan. Mentre Andrea Mirò (direttore musicale dello show) interpreta la figura di Joan Baezcon, la bravissima vocalist Brunella Boschetti a completare il cast. Storie accattivanti e aneddoti gustosi si alterneranno a brani epocali “dylaniati” in chiave acustica con immagini storiche proiettate su un grande schermo a impreziosire il tutto e a suggestionare il pubblico.

In repertorio: Blowin’ In The Wind, Just Like A Woman, My Back Pages, All Along The Watchtower, Like A Rolling Stone, Hurricane, The Times They Are A-Changing, Shelter From the Storm, Not Dark Yet.

martedì, 9 luglio 2024 – ore 21.30

ELVIS THE MUSICAL

Elvis Senior Ivan De Carlo

Elvis Young Manuel Di Santo

Elvis Junior Teresa Morici

Priscilla Eleonora Facchini

Gladys Elisa Filace

Vernon Edoardo Tagliaferri Col.Parker + Chitarra Paolo Barillari Joe/Sam Matteo Sala

Maryon Raffaella Spina

con band dal vivo

Autore\Regista Maurizio Colombi Direzione musicale Davide Magnabosco Coreografie Rita Pivano

Scenografia Alessandro Chiti

Costumi Claudia Frigatti

Disegno luci Amilcare Canali

Produzione Sold Out srl

Quella di Elvis Presley è la figura della musica moderna che ha segnato più profondamente arte, musica e stile di ogni epoca successiva.

Elvis the Musical è uno spettacolo incalzante e ritmato, all’insegna dei successi di Presley a partire dagli Anni ‘50 fino al 1977, quando la leggenda scomparve. Attraverso le canzoni di Elvis e il racconto di vari personaggi che hanno vissuto intorno a lui, svela i retroscena di una vita consacrata alla musica e sacrificata allo show-business.

Lo spettacolo è suonato da una band che accompagna dal vivo, per poco meno di due ore, un cast di 18 performer, attraverso un periodo storico di oltre quattro generazioni fino agli Anni '70, i più significativi per la musica. La scenografia è arricchita da video che

permettono di ripercorrere, come fosse attuale, l’esperienza unica della tragedia umana e del successo

incontenibile vissuti dalla più grande star di tutti i tempi, The King of Rock’n’Roll Elvis Presley.

Elvis il Musical racconta la fiaba di un ragazzo che diventa re, anche se si tratta di una fiaba con un finale triste, forse perché testimonia una vita reale seppur incredibile. Molti miti sono scomparsi o sono stati dimenticati, ma ancora oggi le nuove generazioni sanno chi è Elvis: The King è tuttora riconosciuto come un’icona assoluta e indimenticabile. Canzoni come Jailhouse Rock, It’s now or never, Suspicious Mind, My Way, That’s all right mama, Always on my mind e le tante altre indimenticabili colonne sonore di un’epoca lunga 4 decenni e ancora viva e contemporanea accompagnano il pubblico dello spettacolo, che non potrà fare a meno di appassionarsi alla storia e ai suoi protagonisti.

mercoledì, 10 luglio 2024 – ore 21.30

LA CRUS

Voce e armonica Mauro Ermanno Giovanardi

Chitarre e campioni Cesare Malfatti Tastiere e cori Chiara Castello Basso e chitarre Marco Carusino Batterie Leziero Rescigno

in collaborazione con MyNina Spettacoli

Musica italiana

Dopo uno stop di quindici anni, torna la band La Crus, formata da Mauro Ermanno Giovanardi, Cesare Malfatti e Alessandro Cremonesi.

In questi anni solo un’apparizione al Festival di Sanremo del 2011, dove presentano l’iconica “Io Confesso”, vincitrice morale dell’edizione, ora tornata a risplendere anche grazie al prezioso featuring di Carmen Consoli a suggello della tanto attesa reunion, mentre il nuovo anno è stato varato con “Come ogni volta”, forse il brano più rappresentativo della band, rinato anche grazie alla straordinaria partecipazione di Colapesce Dimartino.

Il nuovo album riporta così sul palco, Joe / Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre) e Leziero Rescigno (batterie); una formazione del tutto inedita per un live coinvolgente ed affascinante, dal sound potente e ricercato.

venerdì, 12 luglio 2024 – ore 21.30

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di William Shakespeare

Musiche di Felix Mendelssohn, Jóhann Jóhannsson

Danzatori Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli,

Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Lorenzo Terzo, Frederic Zoungla, Rebeca Zucchegni

Coreografie Davide Bombana Light designer Carlo Cerri Abiti Ermanno Scervino

Direzione Artistica Rosanna Brocanello

Consulenza artistica Laura Pulin

Produzione COB Compagnia Opus Ballet

Collaborazione produttiva Comune di Verona – Estate Teatrale Veronese e Centro Servizi Culturali Santa Chiara

in anteprima nazionale

Balletto Classico e Moderno

Il nuovo progetto coreografico di COB Compagnia Opus Ballet celebra uno dei massimi esponenti della cultura mondiale, William Shakespeare, in una produzione che fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea. COB ha l'onore di affidare la coreografia a Davide Bombana: una nuova collaborazione artistica che intende esplorare la relazione tra classico e contemporaneo con un linguaggio che possa parlare direttamente al cuore del pubblico.

Il progetto continua idealmente il percorso di ricerca artistica che la compagnia persegue già da anni e che vede dialogare la danza contemporanea con storie e musiche classiche, considerate “di repertorio”, che diventano terreno fertile per la creazione di qualcosa di completamente diverso. Il classico diventa chiave di lettura per il mondo contemporaneo, con l'obiettivo di destrutturare e arricchire il repertorio per parlare di una realtà vissuta, tangibile, a noi vicina.

sabato, 13 luglio 2024

A-REAL

A cura di SFM srl

Music & streetfood

Ecco la II edizione dell’evento dedicato ai più giovani: all'Arena del Teatro Sociale di Como avrà luogo A-Real, una serata esplosiva ricca di musica, street food e divertimento. Tornano infatti le ragazze di SFM srl, società che organizza eventi sul territorio comasco per Under 30, con un one-day festival in cui il pubblico potrà godere di attività all’interno dell’arena in attesa della ricca scaletta musicale che coprirà tutta la serata. Un evento a partire dalle ultime luci Della giornata fino a tarda serata in cui vivere tutte le emozioni di un festival estivo. Street food, mercatini, attività e musica non mancheranno in una serata indimenticabile nel centro storico della città. Presto verranno annunciati gli artisti. Un’occasione imperdibile per celebrare la stagione estiva nell’Arena di un teatro con divertimento assicurato.

domenica, 14 luglio 2024 – ore 21.30

PIAZZOLLA PASSION

Coreografia e luci Alfonso Paganini

con Romae Capital Ballet

e con la partecipazione straordinaria di

Amilcar Moret Gonzalez

con Gruppo di Tango Encuentro diretto da Daniela Ayala

Violino Elvin Dimitri Pianoforte Fabio Montani Voce narrante Giada Gagliardi

Produzione Antonio Desiderio Artist Management

A seguire milonga TANGO

Dalla grande musica del compositore argentino Astor Piazzolla nasce Piazzolla Passion, uno spettacolo dal sapore tipicamente tanghero e seduttivo con l’ensemble della compagnia Romae Capital Ballet e la partecipazione straordinaria di Amilcar Moret Gonzalez, noto al grande pubblico dalla trasmissione televisiva “Amici”.

Lo spettacolo ripercorre le tipiche ambientazioni dei locali argentini in cui la musica e la danza sensuale si fondono assieme in seduzioni amorose e passionali.

Dal vivo, Fabio Montani, pianista, ed Elvin Dimitri, violino solista, daranno brio e colore alle coreografie di Alfonso Paganini, già Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, che sapranno portare lo spettatore in un’ambientazione unica nel suo genere. Lo spettacolo si avvale inoltre di quattro ballerini classici, quattro ballerini di tango coordinati da Daniela Ayala e di una voce narrante.

A seguire gli amanti del tango potranno danzare fino a tarda sera.

Intorno al Festival

Torre del Baradello

venerdì, 28 giugno – ore 20.30

DANZE AL TRAMONTO

Musiche di D. Agay, F. Farkas, J. Haydn,

J. Medaglia

Briar Rose Quintet Flauto Isabel Longato Oboe Paola Scotti

Clarinetto Maura Gandolfo Corno Ludovica Butti Fagotto Orsolya Juhasz

h. 18.30 passeggiata dal Teatro verso il Baradello* a cura di Slow Lake Como

MUSICA AL TRAMONTO

Parco Villa Grumello

domenica, 30 giugno – ore 5.00

DRUM DAWN*

Musiche di J.S Bach, L. Curtoni, S. Rubino,

I. Xenakis

con Simone Rubino

PERCUSSIONI AL SORGERE DEL SOLE

Casa Vincenziana O.D.V. (Via P. Tatti 7)

martedì, 2 luglio – ore 19.00

ENERGIA GITANA

Musiche di A. Piazzolla, G. Gershwin,

A. Villoldo

con Clan Zingaro

Chitarra/ voce Daniele Gregolin Fisarmonica Paolo Camporesi Violino Elisa Cavalazzi

MUSICA IN TERRAZZA

Parco Sheraton Lake Como Hotel

mercoledì, 3 luglio – ore 19.00

UNA SERA ALL’OPERA*

Musiche di G. Donizetti, W.A. Mozart,

G. Puccini, G. Verdi

con Vincitori del 75° Concorso AsLiCo per Giovani Cantanti Lirici

CELEBRI ARIE D’OPERA

Parco Villa Grumello

giovedì, 4 luglio – ore 18.30

LA FATTORIA DEL POP

Presentazione del libro di Maurizio Pratelli con la partecipazione di Mauro Ermanno Giovanardi e Marco Carusino (La Crus)

MUSICA E PAROLE

Lungo Lario Trieste – Pontile 2

giovedì, 4 luglio – ore 20.00

VIBRAZIONI SUL LAGO

Musiche tradizionali giapponesi

con Kotoji Taiko

TAIKO IN RIVA AL LAGO

sabato, 6 luglio

Parco Villa Olmo – ore 10.30 Parco Negretti – ore 17.30

UN, DUE, TRE… TURANDOT!

liberamente ispirato a Turandot di

Giacomo Puccini

Drammaturgia musicale Anna Pedrazzini

Calaf Lorenzo Gatto, attore Turandot Lila Perez Forte, chitarrista Regia Sara Zanobbio

Scenografa Miria Mesiano

Scene e costumi Cantieri del Teatro – Como

Produzione AsLiCo Opera baby - IX edizione

OPERA PER BAMBINI DA 6 A 36 MESI

Tavernola, Parco di Via Traù domenica, 7 luglio – ore 17.30

TURANDOT. CUORE DI GHIACCIO

Tratto da Turandot di Giacomo Puccini.

Casa Ricordi Srl, Milano

Drammaturgia musicale Anna Pedrazzini

Turandot Federica Cassetti

Calaf Ludovico Rohl Liù Chiara Mancini Pianista Eric Foster

Drammaturgia e regia Massimiliano Burini Ideazione e realizzazione costumi e maschere Mariella Carbone

Realizzazione costumi Daniela Temperini Coreografie di scena e studio del movimento Debora Renzi

Produzione AsLiCo Opera kids – XV edizione

OPERA PER BAMBINI DA 3 A 7 ANNI

Rooftop Hilton Lake Como Hotel

lunedì, 8 luglio – ore 20.30

GIPSY SUNSET*

Musiche di V. Young, J. Green, T. Monk

con Bramante Trio Chitarra Matteo Fanni Sassofono Isidoro Grasso

Contrabbasso Vittorio Romano

MUSICA JAZZ CON VISTA

Soc. Coop. Edificatrice Como, Via Viganò 2 mercoledì, 10 luglio – ore 19.30

VAI COL LISCIO!

Musiche di F. Bagutti, Castellina-Pasi,

R. Casadei

con I Dolci ricordi

MUSICHE DA BALLO IN CORTILE

Parco Sheraton Lake Como Hotel

giovedì, 11 luglio – ore 20.00

SYNCHRO SHOW*

con Synchro Water Ballet

Musiche a cura di We. Ensemble

SPETTACOLO DI NUOTO SINCRONIZZATO

Cometa (Via Madruzza, 36)

venerdì, 12 luglio – ore 16.00

TUTTE E TUTTI PER 1. MONDI POSSIBILI*

Musiche di G. Rossini, W.A. Mozart e Simona Iuorio

La Signora della Musica Francesca Mannino, soprano

Il Viaggiatore Diana Anselmo, LIS performer Violini Marco Mandolini, Elisabetta Fornaresio

Viola Roberto Mendolicchio

Violoncello Elisabetta Branca

Regia e drammaturgia Manuel Renga

Scene Stefano Zullo

Coproduzione Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Teatro Sociale di Como AsLiCo

SPETTACOLO DI MUSICACCESSIBILE PER QUARTETTO D’ARCHI, VOCE E LIS

Hotel Villa Flori

domenica, 14 luglio – ore 19.00

ACÚSTICA LATINA*

Musiche di Musiche di J.B. Jor, D. Ferraz e

S. Lavia

con Sergio Fabian Lavia & Dilene Ferraz Voce, flauto e percussioni Dilene Ferraz Chitarra, voce e live electronics

Sergio Fabian Lavia

in collaborazione con Festival Internazionale Chitarra Menaggio e Lago di Como promosso da Onde Trasversali

MUSICA IN VILLA

Ingresso libero (*alcuni eventi richiedono la prenotazione obbligatoria)