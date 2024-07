Al via il Festival della Chitarra di Menaggio e Lago di Como

Il Festival è giunto alla sua XVI edizione. Rispondendo al crescente favore del pubblico, è aumentato nei numeri di giorni e si è espanso anche nel territorio del Lago di Como. Sulla scia della globalizzazione, il Festival diventa teatro iperculturale di un viaggio unico nel accattivante mondo della chitarra, con le sue variegate sonorità e linguaggi musicali: dalla chitarra classica al fingerpicking, dalla musica sudamericana al jazz, con un'attenzione particolare alle tecniche più innovative dello strumento.

Programma 2024 | Ed. XVI

Domenica 14 luglio

Ore 19:00 | Hotel Villa Flori - Cernobbio

ACÚSTICA LATINA

Dilene Ferraz | voce, flauto e percussioni

Sergio Fabian Lavia | voce, chitarra classica e live electronics

In collaborazione con il Teatro Sociale di Como

Sabato 24 Agosto

Ore 21:00 | Parco Teresio Olivelli - Tremezzo

TRIO IN BREVE

Eric Franceries | chitarra classica

Fréderic Bernard | chitarra classica

Igor Kiritchenko | violoncello

In caso di pioggia il concerto si terrà all'Auditorio del polo scolastico in località Ossuccio

Martedì 27 Agosto

Ore 21:00 | Chiesa San Carlo - Menaggio

ENSEMBLE di CHITARRE del

CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA

Mercoledì 28 Agosto

Ore 21:00 | Chiesa Santa Marta - Menaggio

DUO LATINOAMERICANDO

Roberto Cilona | flauto traverso

Massimo Aureli | chitarra classica

Giovedì 29 Agosto

Ore 18:00 | Bar Il Gabbiano - Menaggio

SUDAMERICA EN CANZONE

Cachito Luna Victoria | voce e chitarra

Gigi Ceresa | chitarra elettrica

apertura Davide Ruffini | chitarra classica



Ore 21:00 | Chiesa San Carlo - Menaggio

MIGRAZIONI E MUSICA

Sergio Fabian Lavia | chitarra classica e voce

Dilene Ferraz | voce e flauto traverso

Gabriele Cavadini | violoncello

Venerdì 30 Agosto

Ore 18:00 | Pasticceria Cassera Moretti - Menaggio

CANTAUTORI ITALIANI

Sabrina Morganti | voce

Marco Cases | chitarra

apertura Rocco Genni | chitarra classica

Ore 21:00 | Giardini dell'Asilo - Menaggio

VINTAGE GUITARS

Saša Dejanovi? | chitarra classica

In caso di pioggia il concerto si terra al Lido

Ore 22:00 | Giardini dell'Asilo - Menaggio

MEDITERRANEAN FLAVOURS

Alessia Martegiani | voce

Maurizio di Fulvio | chitarra latin jazz

In caso di pioggia il concerto si terra al Lido

Sabato 31 Agosto

Ore 18:00 | Piazza Garibaldi - Menaggio

CHITARRA PER TUTTI CxT

Gruppo Facebook di appassionati della chitarra in concerto

Ore 21:00 | Giardini dell'Asilo - Menaggio

INDEFINITO INFINITO

Pietro Nobile | chitarra acustica

In caso di pioggia il concerto si terra al Lido

Ore 21:00 | Giardini dell'Asilo - Menaggio

DUO EQUInox: THE BEST OF ITALY

Giovanni Lanzini | clarinetto

Fabio Montomoli | chitarra classica

In caso di pioggia il concerto si terra al Lido



Aperitivi musicali, workshop & concerti

A partire dal pomeriggio i vicoli e i locali del Lago di Como si animano con gli “aperitivi musicali” in cui si esibiscono artisti con diversi percorsi musicali. Durante le serate nella suggestiva cornice delle chiese si svolgono poi i concerti più raccolti, mentre sui palcoscenici si possono ammirare spettacoli che includono la danza, l’immagine, tecniche sonore e strumentali innovative.

Direttore artistico

Sergio Fabian Lavia

Comitato organizzativo

Sergio Fabian Lavia

Lia Amalia Sala

Dilene Ferraz

In collaborazione con

Comune di Menaggio

Comune di Tremezzina

Teatro Sociale di Como