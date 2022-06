Al via il Festival di Bellagio e del lago di Como, musica per tutta l'estate

Dal 23 giugno al 26 agosto, torna il Festival di Bellagio e del lago di Como, ideato e diretto dalla pianista e compositrice Rossella Spinosa, nel 2022 alla sua Undicesima edizione, con oltre venti concerti della Bellagio Festival Orchestra insieme a solisti e formazioni di eccezione. In un momento complesso come quello attuale, il Festival vuole agire per programmare e riattivare la propria rete di rilevanza nazionale e internazionale, ridare vitalità ad un territorio noto come un “Mondo unico al Mondo”, inimitabile per qualità della vita, della cultura, del senso della bellezza, della natura e della custodia della specialità dell’intero nostro Paese Italia.

Dalla prima edizione ad oggi, con più di trecento eventi, il Festival di Bellagio e del Lago di Como ha proposto un percorso di arte, musica, letteratura in grado di attraversare l’intera regione del Lago; un progetto di Turismo Culturale che prende vita dall’eredità di figure di riferimento del patrimonio artistico internazionale che hanno soggiornato sul Lario (tra i quali Liszt, Stendhal, Rossini, Verdi), valorizzando le più suggestive dimore e residenze storiche del territorio. La programmazione artistica viene declinata nella doppia finalità di dare spazio al mondo culturale musicale italiano, ma insieme di valorizzare luoghi magici che da sempre hanno rappresentato per gli artisti stimolo e ispirazione, nonché per il turismo punti di rilevanza internazionale.

L’inaugurazione avrà luogo il 23 giugno, nella sontuosa cornice del Salone Reale del GH Villa Serbelloni di Bellagio, con l’esibizione del violinista Luca Santaniello, solista con la Bellagio Festival Orchestra, compagine in residenza della manifestazione. I successivi appuntamenti vedranno altri importanti solisti italiani duettare con la BFO, come Raffaele Trevisani, Marco Giani, Luca Avanzi, Francesco e Stefano Parrino, nonché Marco Zoni insieme alla sua orchestra di flauti Zephyrus.

Oltre a Bellagio, il festival farà tappa a Como, Lecco, Blevio, Canzo, Erba, Lezzeno, Mandello del Lario, Menaggio, Varenna, Zelbio, animando l’estate lariana fino all’appuntamento del 26 agosto, nuovamente al Salone Reale del GH Villa Serbelloni di Bellagio, con l’allestimento dell’operina barocca Livietta e Tracollo (o la contadina astuta) di G. B. Pergolesi, nella regia di Fabio Bonocore.

Novità di quest’anno, la prima edizione del Concorso Internazionale per Concertisti “Cosima Wagner”, dedicato alla figlia di Franz Liszt nata sul lago di Como; i finalisti del concorso si sfideranno presso la prestigiosa Cappella dei Cappuccini, Auditorium della Fondazione Rockefeller in Bellagio.

Qui di seguito il programma dettagliato:

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022, ore 21

Bellagio, GH Villa Serbelloni

INGRESSO CON PRENOTAZIONE:

prenotazioni@lakecomo.events

FRANCESCO PASQUALE RICCI:

SINFONIA IN RE MAGGIORE OP. 2 N. 1

LUIGI BOCCHERINI:

SINFONIA IN RE MAGGIORE G.490

ANTONIO SALIERI:

SINFONIA VENEZIANA

GAETANO DONIZETTI:

LARGHETTO E ALLEGRO IN SOL MINORE A 508

WOLFGANG AMADEUS MOZART:

CONCERTO PER VIOLINO IN SOL MAGGIORE K 216

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Luca Santaniello (violino)

Direttore: Alessandro Calcagnile



SABATO 25 GIUGNO 2022, ore 21

Lecco, Basilica di San Nicolò

INGRESSO LIBERO

ANTONIO VIVALDI: GLORIA IN RE MAGGIORE, RV 589

GAETANO DONIZETTI: AVE MARIA PER DUE VOCI E ORCHESTRA

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Annamaria Calciolari (soprano),

Ilaria Molinari (mezzosoprano),

Luciano Grassi (tenore),

Davide Rocca (baritono)

Direttore: Alessandro Calcagnile

DOMENICA 26 GIUGNO 2022, ore 21

Bellagio, Chiesa dei Santi Materno e Ambrogio

INGRESSO LIBERO

NICOLA ANTONIO PORPORA: “SI PIETOSO IL TUO LABBRO”

BERNARDO PASQUINI: SONATA A DUE BASSI

TOMASO ALBINONI: TRIOSONATA IN SI MIN

ARCANGELO CORELLI: TRIOSONATA V

PIER DOMENICO PARADISI: SICILIANA

NICOLA ANTONIO PORPORA: ARIA

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Marina Serpagli (soprano)

VENERDI’ 1 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Basilica di San Giacomo

INGRESSO LIBERO

GIUSEPPE TARTINI: CONCERTINO PER CLARINETTO E ARCHI

DOMENICO CIMAROSA: CONCERTO IN DO MINORE

GIOACHINO ROSSINI: SONATA A QUATTRO IN SOL MAGGIORE

GAETANO DONIZETTI: CONCERTINO PER CLARINETTO IN SIb MAGGIORE

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Marco Giani (clarinetto)

Direttore: Alessandro Calcagnile

DOMENICA 3 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Chiesa dei Santi Materno e Ambrogio

INGRESSO LIBERO

ANTONIO VIVALDI:

CANTATA “AMOR HAI VINTO”

TRIOSONATA DALL’OP.1

SONATA DALL’OP.2 “LA FOLLIA”

CANTATA “GEME L’ONDA CHE PARTE”

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Cecilia Bernini (soprano)

SABATO 9 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Fondazione Rockefeller

CAPPELLA DEI CAPPUCCINI

ingresso da Salita Cappuccini

INGRESSO CON PRENOTAZIONE

E OFFERTA LIBERA:

prenotazioni@lakecomo.events

Concerti dei finalisti

CONCORSO INTERNAZIONALE

PER CONCERTISTI

COSIMA WAGNER

Sezione Solisti

DOMENICA 10 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Chiesa dei Santi Materno e Ambrogio

INGRESSO LIBERO

BARBARA STROZZI:

“HOR CHE APOLLO È A TETI IN SENO”

“LA VENDETTA”

“TRADIMENTO”

“L’AMANTE CONSOLATO”

ISABELLA LEONARDA:

TRE SONATE PER DUE VIOLINI E B.C.

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Anna Rita Pili (soprano)

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO 2022, ore 21

Mandello del Lario, Villa Lario

INGRESSO CON PRENOTAZIONE

E BIGLIETTO (Euro 5,00):

prenotazioni@lakecomo.events

NINO ROTA:

“ROMEO E GIULIETTA” (1968)

“IL PADRINO” (1972)

NICOLA PIOVANI:

“LA VITA È BELLA” (1997)

LUIS BACALOV:

“IL POSTINO” (1994)

ANDREA MORRICONE:

“NUOVO CINEMA PARADISO” (1988)

ENNIO MORRICONE:

“PER UN PUGNO DI DOLLARI” (1964)

“GIU' LA TESTA” (1971)

“IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO” (1966)

“C'ERA UNA VOLTA IL WEST” (1968)

“BASTARDI SENZA GLORIA” (2009)

“HATEFUL EIGHT” (2015)

“THE MISSION” (1986)

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Paola Matarrese (soprano)

Direttore: Alessandro Calcagnile



VENERDI’ 15 LUGLIO 2022, ore 21

Blevio, Chiesa dei Santi Gordiano ed Epimaco

INGRESSO LIBERO

WOLFGANG AMADEUS MOZART:

SINFONIA DA LE NOZZE DI FIGARO

SINFONIA DA IL FLAUTO MAGICO

GAETANO DONIZETTI:

SINFONIA PER FIATI IN SOL MINORE

GIOACHINO ROSSINI:

SINFONIA “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

WILLIAM TELL - PAS DE SIX

GIUSEPPE VERDI:

PRELUDIO DA TRAVIATA

SINFONIA DA NABUCCO

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Direttore: Alessandro Calcagnile



SABATO 16 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Chiesa dei Santi Materno e Ambrogio

INGRESSO LIBERO

ANTONIO VIVALDI:

CONCERTO RV 509 IN DO MIN. PER FLAUTO E VIOLINO

GIOVANNI BATTISTA SAMMARTINI:

CONCERTO IN DO PER VIOLINO

GIUSEPPE SAMMARTINI:

CONCERTO IN FA PER FLAUTO

ANTONIO VIVALDI:

CONCERTO RV 524 IN SI BEM. PER FLAUTO E VIOLINO

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Francesco Parrino (violino),

Stefano Parrino (flauto)

DOMENICA 17 LUGLIO 2022, ore 17

Como, Pinacoteca Civica

INGRESSO CON

PRENOTAZIONE E BIGLIETTO:

prenotazioni@lakecomo.events

ALESSANDRO SCARLATTI: CANTATA “RORATE CÆLI”

ARIA “OMBRE OPACHE”

ARCANGELO CORELLI: SUITE PER ARCHI

ANTONIO CALDARA: ARIA “HAEC EST REGINA VIRGINUM”

CLAUDIO MONTEVERDI: ARIA “SÌ DOLCE È’L TORMENTO”

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Giulia Prandelli (soprano)

Direttore: Alessandro Calcagnile

DOMENICA 17 LUGLIO 2022, ore 21

Lezzeno, Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta

INGRESSO LIBERO

GIOACHINO ROSSINI: SINFONIA “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

GIUSEPPE VERDI: SINFONIA “NABUCCO”

PRELUDIO DA “LA TRAVIATA”

SINFONIA “LUISA MILLER”

“AVE MARIA” DA “OTELLO”

“CORO DI ZINGARI” DA “IL TROVATORE”

PIETRO MASCAGNI: INTERMEZZO DA “CAVALLERIA RUSTICANA”

GIACOMO PUCCINI: SELEZIONE DA “TOSCA”

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Direttore: Fabio Pirola



GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Chiesa B.V. Maria Annunciata

INGRESSO LIBERO

TOMASO ALBINONI: CONCERTO PER OBOE OP.9 N.2

ARCANGELO CORELLI: CONCERTO PER OBOE E ARCHI IN FA

TOMASO ALBINONI: CONCERTO PER OBOE OP.9 N.11

ALESSANDRO ROLLA: DIVERTIMENTO PER VIOLA E ARCHI

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Rodolfo Locatelli (oboe),

Luca Maggioni (viola)

SABATO 23 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, Fondazione Rockefeller

CAPPELLA DEI CAPPUCCINI

ingresso da Salita Cappuccini

INGRESSO CON PRENOTAZIONE

E OFFERTA LIBERA:

prenotazioni@lakecomo.events

Concerti dei finalisti

CONCORSO INTERNAZIONALE

PER CONCERTISTI

COSIMA WAGNER

Sezione Solisti

DOMENICA 24 LUGLIO 2022, ore 17

Zelbio, Chiesa di San Paolo Converso

INGRESSO LIBERO

LUIGI BOCCHERINI: CONCERTO PER FLAUTO IN RE MAGGIORE

GAETANO DONIZETTI: SONATA PER FLAUTO IN DO MAGGIORE

SAVERIO MERCADANTE: CONCERTO PER FLAUTO IN MI MINORE

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Raffaele Trevisani (flauto)

Direttore: Eddi De Nadai

GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022, ore 21

Bellagio, GH Villa Serbelloni

INGRESSO CON PRENOTAZIONE:

prenotazioni@lakecomo.events

WOLFGANG AMADEUS MOZART: LE NOZZE DI FIGARO, OUVERTURE

GAETANO DONIZETTI: CONCERTINO PER FLAUTO E ORCHESTRA

DON PASQUALE, SINFONIA

ELISIR D'AMORE, “UNA FURTIVA LAGRIMA”

GIACOMO PUCCINI: MANON LESCAUT, INTERMEZZO

BATTERFLY, INTERMEZZO

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY: EUGENE ONEGIN, ARIA DI LENSKY

GIOACHINO ROSSINI: IL TURCO IN ITALIA, SINFONIA

ORCHESTRA ZEPHYRUS

Direttore e solista al flauto: Marco Zoni

SABATO 30 LUGLIO 2022, ore 21

Varenna, Sagrato della Chiesa di San Giorgio

INGRESSO LIBERO

GAETANO DONIZETTI: ME VOJO FA NA CASA

GIOACHINO ROSSINI: TARANTELLA

LIBERO BOVIO/GAETANO LAMA: REGINELLA

ERNESTO DE CURTIS: TORNA A SURRIENTO

SALVATORE GAMBARDELLA: ‘O MARINARIELLO

GIGI PISANI: ‘NA SERA ‘E MAGGIO

EDUARDO MEZZACAPO: NAPOLI (TARANTELLA)

VINCENZO RUSSO: I’ TE VURRIA VASÀ

ALESSANDRO SISCA: CORE ‘NGRATO

GIOVANNI CAPURRO: ‘O SOLE MIO

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Edoardo Francesconi (tenore),

Giorgio Pertusi (mandolino)

Direttore: Alessandro Calcagnile

DOMENICA 31 LUGLIO 2022, ore 21

Erba, Teatro all’aperto Licinium

INGRESSO LIBERO

GIUSEPPE VERDI: SINFONIA DA “NABUCCO”

CARO NOME DA “RIGOLETTO”

GIOACHINO ROSSINI: PAS DE SIX DA “GUILLAUME TELL”

UNA VOCE POCO FA DA “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”

GAETANO DONIZETTI: CADENZA DA “LUCIA DI LAMMERMOOR”

PIETRO MASCAGNI: INTERMEZZO DA “CAVALLERIA RUSTICANA”

GIACOMO PUCCINI: VISSI D’ARTE DA “TOSCA”

FANTASIA DA “TOSCA”

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solista: Monika Lukacs (soprano)

Direttore: Alessandro Calcagnile

GIOVEDI’4 AGOSTO 2022, ore 21

Menaggio, Chiesa di Santo Stefano

INGRESSO LIBERO

ANTONIO VIVALDI:

CONCERTO IN MI MAGGIORE, RV 269 (LA PRIMAVERA)

CONCERTO IN SOL MINORE, RV 315 (L’ESTATE)

CONCERTO IN FA MAGGIORE, RV 293 (L’AUTUNNO)

CONCERTO IN FA MINORE, RV 297 (L’INVERNO)

CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE PER VIOLINO, VIOLONCELLO, ARCHI E CONTINUO, RV 547

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Luca Torciani (violino),

Giuliano De Angelis (violoncello)

SABATO 6 AGOSTO 2022, ore 21

Bellagio, Sagrato della Chiesa di San Giovanni

INGRESSO CON PRENOTAZIONE

E OFFERTA LIBERA:

prenotazioni@lakecomo.events

GIUSEPPE VERDI: SINFONIA “NABUCCO”

LA DONNA È MOBILE

CARO NOME

GIOACHINO ROSSINI: SINFONIA DA “L’ITALIANA IN ALGERI”

UNA VOCE POCO FA

GAETANO DONIZETTI: CADENZA DA LUCIA DI LAMMERMOOR

PIETRO MASCAGNI: INTERMEZZO DA “CAVALLERIA RUSTICANA”

GIACOMO PUCCINI: VISSI D’ARTE

NESSUN DORMA

E LUCEVAN LE STELLE

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Monika Lukacs (soprano),

Aldo Sartori (tenore)

Direttore: Alessandro Calcagnile

VENERDI’ 12 AGOSTO 2022, ore 21

Bellagio, Basilica di San Giacomo

INGRESSO LIBERO

LUIGI BOCCHERINI: CONCERTO PER VIOLONCELLI

GAETANO DONIZETTI: LARGO PER VIOLONCELLO E PIANOFORTE

NICOLÒ PAGANINI: VARIAZIONI MOSE

ANTONIO VIVALDI: CONCERTO PER DUE VIOLONCELLI

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti al violoncello: Milo Ferrazzini, Claude Hauri

VENERDI’ 26 AGOSTO 2022, ore 21

Bellagio, GH Villa Serbelloni

INGRESSO CON PRENOTAZIONE:

prenotazioni@lakecomo.events

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI:

LIVIETTA E TRACOLLO (O LA CONTADINA ASTUTA)

BELLAGIO FESTIVAL ORCHESTRA

Solisti: Ilaria Torciani (soprano),

Davide Rocca (baritono)

Regia: Fabio Buonocore

Direttore: Alessandro Calcagnile