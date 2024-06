Festate torna con “La balera delle genti”: tutto il programma live

Una piazza nasce quando le strade si intrecciano. Festate sin dalla prima edizione è crocevia di musiche, culture e persone. Senza piazza non ci sarebbe Festate. Perché Festate, che ha nell’incontro la sua cifra, ha prefigurato il mondo multietnico che negli anni sarebbe diventato realtà. Ma lo ha fatto con spirito di scoperta, stupore per la meraviglia e accoglienza dell’alterità. Uno spirito che un tempo si sarebbe definito “cosmopolita” ovvero, dal greco, “cittadino del mondo”. Una delle parole più belle che la nostra lingua madre ha saputo produrre e che purtroppo è ormai stata cancellata dal lessico dell’insicurezza. Ecco che allora Festate diventa occasione per risfoderarla e farla di nuovo propria, almeno il tempo di una due giorni ricca di note, sapori e profumi del mondo.

Festate 2024 sarà all’insegna dell’incontro dei ritmi della tradizione con i beat della modernità. Partendo da KT Gorique. Già Premio svizzero della cultura e slammer dalla cadenza incisiva, è una delle stelle più luminose del firmamento musicale elvetico. Il suo hip hop unisce la matrice africana con il sound metropolitano in un genere che lei stessa definisce “future roots”. Un piede nel passato e uno nel futuro lo hanno anche gli Extraliscio, dal mix capace che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre, l’elettronica, il rock in un’esplosione di suoni, ironia, gioia e leggerezza. Dalle Antille francesi, via Lione, arrivano i Dowdelin, miscela di dancehall, R&B e ritmi gwoka che saprà far scialuppare la piazza come non mai. È infatti il primo gruppo martinicano a Festate. Gran finale poi con la diva della musica maliana Oumou Sangaré. Da decenni, una delle artiste più rispettate della scena world internazionale, Oumou canta in difesa dei diritti delle donne e dei popoli.

Ricco e all’insegna di afro, rap, ska e reggae, anche il programma di Scena Off, che farà da controcanto ai concerti in piazza, con il consueto abbinamento band e dj. Ospiti di venerdì Y7 + Offresh e dj Camburì, mentre sabato si esibiranno il combo reggae Easy Sunset e Calabash Crew, scatenata crew di sette ragazze milanesi appassionate di reggae. Oltre alla musica, si ricorda che a Festate si celebra anche la Giornata mondiale del Rifugiato, appuntamento ricorrente di riflessione e solidarietà, nonché di incontro umano e culinario. Da gustare in tutti i sensi le bancarelle con cibi etnici e il mercatino della solidarietà con enti e associazioni di aiuto allo sviluppo.