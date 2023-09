Festa Pop con Alberto Fortis, tutto il programma

L' associazione Pop in collaborazione con l' associazione Il Gabbiano e il comune di Capiago Intimiano vi invita alla sesta edizione della sua festa che si terrà il 21/22/23 settembre presso il parco comunale castello di Ariberto. Ci sarà un area dedicata ai concerti, una zona per i mercatini, una per i bambini e vari punti bar e ristoro.

Si parte giovedi sera con una serata dedicata a due Djs: Matyla e VOSM. Venerdi invece avremo il piacere di ospitare il grande Alberto Fortis,il Capiaghese Mario Bargna e Legru, nuove promesse del rock comasco. A degna conclusione del festival sabato ci saranno i torinesi Indianazier, gli Zac da Roma e I miei miglioro complimenti da Milano.

Il ricavato della festa servira' a sostenere il Gabbiano ed altre realta' del territorio. Obiettivi dichiarati sono quelli di favorire momenti di incontro e sviluppare relazioni tra le persone, raccogliendo al tempo stesso fondi che serviranno in parte a sostenere le innumerevoli attività del Gabbiano, in parte verranno donate a realtà del territorio: negli ultimi anni si è riusciti a dare un contributo a I Concettini di Cantù (Istituto Immacolata Concezione – accoglienza di minori), ad Abilitiamo Onlus (autismo), al Gruppo Appartamento di Cantù (supporto abitativo per persone in difficoltà), agli oratori e alle politiche giovanili del comune di Capiago Intimiano.

Gli ospiti

Giovedì 21

Dj Matyla / Dj VOSM (h.21-24)

Venerdì 22

h 21 Alberto Fortis

h 22.15 Mario Bargna

h 23.15 Legru

Sabato dalle 14.30

Esmeray

Dusk

LaTigre

Piccoli Bigfoot

PAUSA

h 21 Zac

h 22 Indianizer

h 23 I miei migliori complimenti