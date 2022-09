Festa Pop a Capiago Intimiano con Alberto Camerini

L'associazione Pop in collaborazione con l' associazione Il Gabbiano ed il comune di Capiago Intimiano organizza la quinta edizione della festa che si terrà il 16/17/18 settembre al parco comunale Castello di Ariberto alla sede cooperativa sociale Il Gabbiano



Ci sarà un area dedicata ai concerti, una zona per i mercatini, una per i bambini e vari punti bar e ristoro. Si parte venerdì sera con Dan on the Moon e subito dopo Nikki di Radio Deejay ed i suoi Superluna di.drone kong. A seguire gli alfieri dell' IT Pop "Legno" Sabato nel tardo pomeriggio avremo invece il piacere di ospitare Pie,Niente e gli Storici Potage! . A degna conclusione del festival ci sarà il grande Alberto Camerini, seguito dagli inossidabili Punk rockers Senzabenza ed Impossibili. In collaborazione con il sindaco Emanuele Cappelletti ci saranno sul palco due giovani band del territorio, 5Dust e Filter trips.

La domenica invece si aprira' il pranzo sociale accompagnato dalle note del mitico Gian mbe mbe. Durante tutti e tre i giorni sarà attivo il servizio bar e cucina.

Il ricavato della festa servira' a sostenere le politiche giovanili del comune di Capiago Intimiano, il Gabbiano ed altre associazioni del territorio.

Programma

Venerdì 16

h 21 Dan on the moon

h 21:45 Superluna di drone kong

h 23 Legno

Sabato 17

h 15.30 Filter trips

h 16.15 5Dust

h 17 Pie

h 17.45 Niente

h 18:30 Potage

PAUSA

h 21 Alberto Camerini

h 22 Senzabenza

h 23 gli Impossibili

Domenica 18

h 12:30 Pranzo sociale con Giuan mbe mbe