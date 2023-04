Festa della Radura Incant'iere: Tirlindana in concerto "senza spine" sul lago di Como

Un luogo vivo, partecipato, dove costruire, dove imparare dallo scambio di esperienze e saperi. Anima di questa terra in Tremezzina, che si affaccia dai suoi uliveti sull'Isola Comacina, è Zaira Pedrini, una donna sognatrice che sta ripulendo il bosco dagli infestanti e restaurando i muri a secco per onorare le sue radici. Negli anni scorsi la sua intraprendenza l’ha portata a contattare e quindi ad avere a disposizione il giardiniere della Regina Elisabetta, un arzillo 80 enne che si è occupato della residenza di Balmoral. Con lui ha organizzato giornate di scuola di restauro di muri a secco con alcuni volontarie anche stranieri. Incant'iere, a Ossuccio, è dunque un luogo dove “sporcarsi le mani” integrandosi anche vivendo momenti di socialità e festa grazie alla musica.

Sabato 8 aprile, alle 17.30, non poteva esservi luogo migliore per tornare a presentare in concerto l'ultimo album dei Tirlindana, Foreste invisibili, un lavoro intenso che ha trovato un grande respiro proprio grazie alla sua forma live "senza spine", dove Andrea Solinas, voce e chitarra, Marco Olivieri, basso, Francesco Farsoni, batteria e cori, Paolo Carnevali, chitarra e cori, Giulia Martini, violino, hanno aggiunto al loro rock emozionale, ai loro testi colti e suggestivi nuova linfa vitale. Quella che alimenta l'anima di una band capace di offrire nuova luce, come i raggi del sole che penetrano anche i boschi più fitti, all'interno di un percorso musicale sempre coerente.

Con loro, dopo i passaggi a Naggio e a Como, ci sarà ancora Maurizio Pratelli con la presentazione della ristampa aggiornata di Vini e Vinili, 33 giri di rosso, il saggio che ha aperto la fortunata trilogia. In queste nuove pagine si sono aggiunte altre 33 brevi storie di artisti della musica e del vino raccontate alla fine di ogni capitolo. Il filo conduttore è sempre lo stesso: scovare racconti senza trucco, mettere in relazione una canzone e un bicchiere rosso che hanno qualcosa da svelare insieme.