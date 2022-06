Fatoumata Diawara torna in concerto all'Arena di Como in estate

Torna ad esibirsi nella sua città d’adozione la regina della musica africana Fatoumata Diawara, impegnata in un tour internazionale. Il 7 luglio all'Arena di Como per il festival Como Città della Musica, accompagnata dalla sua band, presenterà Fenfo l’album che le è valso due nomination ai Grammy Awards nel 2019. Audacemente sperimentale ma rispettoso delle sue radici, è un disco che la definisce come la voce della giovane donna africana, orgogliosa della sua eredità ma con una visione che guarda con sicurezza al futuro e un messaggio universale.

Con un bagaglio di melodie dell'Africa occidentale, ritmi funk, pop e jazz, Fatoumata Diawara ha trascorso gli ultimi anni a girare il mondo. Oltre ai molti concerti europei, i suoi spettacoli l'hanno portata in Sud America, Asia e Australia, e naturalmente negli Stati Uniti. Dopo lo strepitoso debutto come solista nel 2011, la musicista maliana ha collaborato con il pianista Roberto Fonseca, con numerose esibizioni dal vivo e un album live. Recentemente, ha contribuito al grande successo che il progetto “Lamomali”, capitanato da Mathieu Chedid, ha ottenuto in Francia dove ha concluso un’importante tournée con due serate sold-out alla Accord Arena di Bercy, a Parigi. Artista poliedrica, Fatoumata ha nel frattempo continuato le sue attività cinematografiche, con numerosi ruoli, apparizioni e contributi musicali per vari film, primo tra tutti l’acclamato Timbuktu - per il quale ha vinto il Premio César per la migliore colonna sonora.

Fatoumata Diawara nel 2018 è tornata con l'album Fenfo (Something To Say), un magnifico lavoro - a suo tempo anticipato in concerto al Teatro Sociale di Como - composto da lei e coprodotto da Mathieu Chedid. A tale proposito Diawara dice: "Lui ha portato l’amore per la musica e la cultura del Mali insieme alle sue esperienze personali, mentre io ho mantenuto la mia tradizione blues africana. Insieme abbiamo trovato un suono nuovo che fonde i suoni africani tradizionali e moderni".