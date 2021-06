Gli Extraliscio sigillano il Festival Como Città della Musica a Villa Olmo

Indirizzo non disponibile

Gli Extraliscio sono l’eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla “Voce di Romagna mia nel mondo” Mauro Ferrara. Dal vivo si presenteranno a Como il 15 agosto in chiusura del programma del Festival Como Città dell Musica.

Accompagnati nel tour da Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli (tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono), la band presenterà per la prima volta live le canzoni del nuovo album È bello perdersi, da cui è tratto l’omonimo singolo, un sorprendente e folle ‘tango-rock’, in tutte le radio in queste settimane.

Dopo il successo al 71° Festival di Sanremo con il brano Bianca Luce Nera, continua la missione degli Extraliscio di contaminare la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni con le chitarre noise, l’elettronica, il rock, il pop in un’esplosione di suoni, ironia e libertà.

EXTRALISCIO in

È BELLO PERDERSI - TOUR D’ITALIE

Voce e chitarra Mirco Mariani

Voce, clarinetto e tastiere Moreno Conficconi

Voce Mauro Ferrara

in collaborazione con MyNina Spettacoli